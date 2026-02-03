El paro baja en 177 personas en Ibiza y Formentera respecto al mes de diciembre

El mes de enero se cerró con un total de 28.045 parados en Baleares, de los que 2.744 se encuentran en Ibiza y 115, en Formentera. Los datos mensuales aportados por el Govern arrojan un descenso en el número de personas sin trabajo en las dos islas pitiusas: 155 menos en Ibiza, lo que supone un descenso del 5%, y 22 en Formentera, una reducción del 16%. En el conjunto del archipiélago, hay 1.260 parados menos, una mejoría del 4% respecto a diciembre.

Por su parte, la afiliación media a la Seguridad Social en Baleares ha sido de 491.750 personas durante el mes de enero, lo que supone un incremento de 10.882 afiliaciones respecto a enero de 2025 (+2,3%). Con esta cifra, el archipiélago registra el mayor número de personas afiliadas a la Seguridad Social en un mes de enero de toda la serie histórica.

En este sentido, la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha remarcado que se está "creando empleo incluso durante los meses de invierno, lo que permite afirmar que la desestacionalización ya no es solo un objetivo, sino una realidad".

Mayor descenso del paro en mujeres

El número total de personas desempleadas representa un descenso de 1.515 personas respecto a hace un año (-5,1%). Por islas, la evolución del paro en términos interanuales muestra un descenso en Mallorca (-5,8%), Menorca (-5,9%) y Formentera (-1,7%), mientras que Ibiza registra un incremento del 1,8%.

Por colectivos, en términos interanuales el paro desciende sobre todo entre las mujeres (-5,5%), las personas mayores de 25 años (-6,2%) y las personas de nacionalidad española (-6,4%). En cambio, aumenta entre los jóvenes menores de 25 años (+2,6 %).

Y por sectores económicos, el paro baja en todos los sectores, salvo en la agricultura (+1,1%), y de manera más intensa en la construcción (-12,2%) y en el colectivo sin ocupación anterior (-6,4%).