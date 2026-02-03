Oportunitats per treballar al Consell d'Eivissa, tallers d'educació ambiental i altres informacions d'interès
Educació ambiental
El Consell d’Eivissa reforça la seva aposta per l’educació ambiental coincidint amb el Dia Internacional de l’Educació Ambiental. A través del Departament de Gestió Ambiental i l’Oficina de Residus, desenvolupa durant tot l’any un programa de tallers, activitats i visites educatives adreçades als centres escolars, que durant el curs 2025-2026 arribaran a prop de 8.000 alumnes i alumnes de l’illa.
La oferta inclou 10 tallers i 3 tipus de visites, adaptades a totes les etapes educatives, en què es treballen hàbits com reduir, reutilitzar, separar correctament i reciclar els residus. Tota la informació sobre reciclatge i programes educatius està disponible a residus.conselleivissa.es.
Cultura
El Consell d’Eivissa ha informat del tancament temporal de Sa Nostra Sala, que romandrà tancada del 26 de gener al 3 de març per dur a terme treballs de millora i manteniment de l’espai expositiu. La sala reobrirà el mes de març amb la inauguració de la pròxima exposició programada.
Ocupació pública
El Consell d’Eivissa recorda que manté obert de manera permanent el sistema de borsa única d’ocupació. A través de la plataforma Treballa al Consell d’Eivissa, les persones interessades poden inscriure’s en qualsevol moment a través de conselleivissa.convoca.online.
