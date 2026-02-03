Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 en una avería pero no encender las luces adecuadas: la Guardia Civil vigila a los conductores de Ibiza

La Guardia Civil ha puesto el foco en un descuido cada vez más frecuente en las carreteras desde la implantación obligatoria de la baliza V-16, en vigor desde el pasado 1 de enero. Muchos conductores recurren a este dispositivo luminoso en caso de avería o accidente, pero olvidan un paso esencial: activar las luces de emergencia del vehículo. Esta omisión no solo conlleva sanción económica, sino que también incrementa el riesgo de accidente.

La baliza V-16 no actúa sola

Las autoridades insisten en que la baliza V-16 no sustituye a los warnings. Ambos sistemas deben funcionar de forma conjunta para advertir correctamente al resto de usuarios de la vía. Ante una avería, accidente o inmovilización del coche, es obligatorio encender los cuatro intermitentes —identificados por el triángulo rojo del salpicadero— como primera señal de alerta, especialmente en situaciones de baja visibilidad o tráfico denso.

Baliza encendida sobre un vehículo / EFE

El uso exclusivo de la baliza puede resultar insuficiente para que otros conductores reaccionen a tiempo, por lo que prescindir de las luces de emergencia supone un incumplimiento de la normativa y un peligro para la seguridad vial.

Colocación correcta del dispositivo

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que la baliza V-16 debe guardarse en un lugar de fácil acceso, como la guantera o un compartimento lateral, para poder utilizarla sin abandonar el vehículo. A la hora de colocarla, lo recomendable es situarla en la parte más elevada del coche, preferiblemente sobre el techo, para garantizar su máxima visibilidad.

No llevar este dispositivo, o utilizar uno que no esté homologado, puede acarrear una multa de 80 euros.

Xi sí tiene balizas a la venta / Guillermo Sáez

Multas por un uso indebido de los warnings

El uso incorrecto de las luces de emergencia también está sancionado. Emplearlas para justificar paradas indebidas, estacionar en doble fila o durante retenciones sin que exista una inmovilización real puede suponer multas de entre 80 y 200 euros. Asimismo, no activar los warnings cuando el vehículo queda detenido en la vía o no señalizar un frenazo brusco que genere peligro para el tráfico puede derivar en sanciones de hasta 200 euros.

En definitiva, la seguridad pasa por una señalización completa y correcta: baliza V-16 y luces de emergencia deben utilizarse juntas. Solo así se protege al conductor afectado y se reduce el riesgo para el resto de personas que circulan por la carretera.