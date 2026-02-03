Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 en una avería pero no encender las luces adecuadas: la Guardia Civil vigila a los conductores de Ibiza
La Guardia Civil alerta sobre el descuido de activar las luces de emergencia, una omisión que, junto al uso de la baliza V-16, aumenta el riesgo de accidentes en carretera
La Guardia Civil ha puesto el foco en un descuido cada vez más frecuente en las carreteras desde la implantación obligatoria de la baliza V-16, en vigor desde el pasado 1 de enero. Muchos conductores recurren a este dispositivo luminoso en caso de avería o accidente, pero olvidan un paso esencial: activar las luces de emergencia del vehículo. Esta omisión no solo conlleva sanción económica, sino que también incrementa el riesgo de accidente.
La baliza V-16 no actúa sola
Las autoridades insisten en que la baliza V-16 no sustituye a los warnings. Ambos sistemas deben funcionar de forma conjunta para advertir correctamente al resto de usuarios de la vía. Ante una avería, accidente o inmovilización del coche, es obligatorio encender los cuatro intermitentes —identificados por el triángulo rojo del salpicadero— como primera señal de alerta, especialmente en situaciones de baja visibilidad o tráfico denso.
El uso exclusivo de la baliza puede resultar insuficiente para que otros conductores reaccionen a tiempo, por lo que prescindir de las luces de emergencia supone un incumplimiento de la normativa y un peligro para la seguridad vial.
Colocación correcta del dispositivo
La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que la baliza V-16 debe guardarse en un lugar de fácil acceso, como la guantera o un compartimento lateral, para poder utilizarla sin abandonar el vehículo. A la hora de colocarla, lo recomendable es situarla en la parte más elevada del coche, preferiblemente sobre el techo, para garantizar su máxima visibilidad.
No llevar este dispositivo, o utilizar uno que no esté homologado, puede acarrear una multa de 80 euros.
Multas por un uso indebido de los warnings
El uso incorrecto de las luces de emergencia también está sancionado. Emplearlas para justificar paradas indebidas, estacionar en doble fila o durante retenciones sin que exista una inmovilización real puede suponer multas de entre 80 y 200 euros. Asimismo, no activar los warnings cuando el vehículo queda detenido en la vía o no señalizar un frenazo brusco que genere peligro para el tráfico puede derivar en sanciones de hasta 200 euros.
En definitiva, la seguridad pasa por una señalización completa y correcta: baliza V-16 y luces de emergencia deben utilizarse juntas. Solo así se protege al conductor afectado y se reduce el riesgo para el resto de personas que circulan por la carretera.
