En marcha un importante plan de protección del norte de Ibiza

La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha informado este martes del inicio de los procedimientos administrativos correspondientes para la aprobación del Plan de Gestión Natura 2000 Norte de Ibiza, "uno de los principales instrumentos de planificación ambiental para el territorio pitiuso". El inicio de este proceso administrativo, indica la conselleria en un comunicado, se ha publicado este martes en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) y abre el trámite de consulta pública previa, con el objetivo de recabar aportaciones de la ciudadanía y de los agentes implicados antes de la redacción definitiva del decreto.

La tramitación del Plan de Gestión Natura 2000 Norte de Ibiza se impulsa a través de la Dirección general de Medio Natural y Gestión Forestal y se enmarca en la estrategia del Govern para "actualizar y renovar los instrumentos de gestión ambiental de los espacios protegidos del archipiélago". Según el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, "la renovación y actualización de estos instrumentos es un compromiso del Govern con la conservación de los valores naturales y con la gestión ambiental". En este sentido, recalca que "abrir los procesos a la participación pública es fundamental para asegurar que las medidas que se adopten sean eficaces, compartidas y adaptadas a la realidad socioambiental de nuestro territorio".

"Garantizar la protección de los valores naturales del norte de la isla"

En relación específica con el ámbito pitiuso, Simonet ha subrayado que el Plan de Gestión Natura 2000 Norte de Ibiza constituye "una actuación prioritaria para reforzar la Red Natura 2000 en Ibiza, con medidas que permitan preservar hábitats y especies de interés comunitario y que compatibilicen la conservación con actividades tradicionales y usos sostenibles". El plan busca, por tanto, "garantizar la protección de los valores naturales del norte de la isla sin desvincularlos de la realidad social y económica del territorio".

Precisamente, el Consell de Govern aprobó en julio de 2020 el Plan de Gestión Natura 2000 de Serra Grossa y, en consecuencia, su declaración como Zona Especial de Conservación (ZEC). Su superficie abarca 1.175,56 hectáreas en los términos municipales de Ibiza, Sant Josep y Sant Antoni. Según explicó la entonces la portavoz del Govern, la progresista, ahora diputada socialista y expresidenta del Consell de Ibiza, Pilar Costa, la ZEC Serra Grossa se localiza en el tercio sur de Ibiza, al norte del aeropuerto y al oeste de la ciudad de Ibiza. Se trata de una zona de montaña que engloba diferentes agrupaciones, como sa Serra de Can Fita, Serra des Collet o Serra de ses Fontanelles, entre otras. Hay, además, varios torrentes y cursos de agua, entre los que destaca el Torrent d'en Capità que desemboca en el puerto de Ibiza.

Imagen cedida por el Govern de una zona protegida de las islas. / Caib

Sobre el Plan de Gestión Natura 2000 Norte de Ibiza, la conselleria informa este martes que la documentación correspondiente se encuentra disponible en el Portal de Transparencia y Participación Ciudadana del Govern, donde entidades, sectores y ciudadanos podrán presentar observaciones y sugerencias durante el periodo de consulta pública previa. Este paso permitirá incorporar aportaciones antes de formular el proyecto de decreto que regulará definitivamente el plan.

"Planificación ambiental más abierta, rigurosa y adaptada a los retos de conservación y gestión"

En el comunicado de prensa, la Dirección general de Medio Natural y Gestión Forestal insiste en la importancia de este proceso participativo. La directora general, Anna Torres, ha señalado que «la participación y la colaboración con los distintos actores sociales y científicos enriquecen los procesos normativos y refuerzan las decisiones del Govern», y ha añadido que «con estos dos procesos, avanzamos hacia una planificación ambiental más abierta, rigurosa y adaptada a los retos de conservación y gestión actuales».

El conseller Joan Simonet ha concluido que, con iniciativas como la del Plan de Gestión Natura 2000 Norte de Ibiza, «seguimos impulsando la actualización de los instrumentos de gestión de los espacios naturales protegidos del archipiélago y reforzamos la preservación de la biodiversidad y la implicación social en la toma de decisiones ambientales».

Desde la conselleria se recuerda, además, que este procedimiento se suma a otros procesos ya iniciados o en fase de redacción en ámbitos de alto valor ambiental y ecológico, como el Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera, el Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera, el Parque Natural de Sa Dragonera, el Paraje Natural de la Serra de Tramuntana, la Costa Norte y Costa Sur de Menorca, así como el Plan de Gestión Natura 2000 Puig Malet y Santa Eularieta.