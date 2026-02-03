Llama la atención
El extraño hallazgo de la jornada de limpieza de la bahía de Sant Antoni el domingo, cuando los voluntarios recuperaron del fondo del mar un gran cartel metálico de una gasolinera, Repsol concretamente, posiblemente tumbado por los temporales. En total se extrajeron 2.500 kilos de residuos, entre ellos, patinetes, ruedas, botellas de plástico y hasta un motor.
Que la hipoteca media en las Pitiusas ya doble el importe de antes de la pandemia: si en 2019 el crédito medio que los bancos concedían a sus clientes era de 230.000 euros, en 2025 se disparó hasta los 444.000 euros. Esto significa que ahora se necesitan 213.000 euros más (un 93% más) para comprar una vivienda, y solo han pasado seis años.
La contundencia del director general de Pesca del Govern, Antoni Grau, contra el reglamento europeo, que considera que se ha hecho «con mala fe»: «La normativa europea no está pensada para la pesca que se practica en el Mediterráneo», asevera en una entrevista publicada por este diario.
- Multa con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches de Ibiza
- Espectacular accidente de un coche que ha caído a la terraza de una vivienda en Ibiza
- Ibiza se prepara para el eclipse: la DGT activa medidas especiales de tráfico en Baleares
- El Parador de Ibiza lanza una oferta especial con descuento para residentes
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
- Precintan un bar de Ibiza por el peligro de su estructura tras el temporal
- Encuentran al joven alemán desaparecido en Ibiza
- Llega la borrasca 'Leonardo' a Ibiza: ¿qué tiempo hará este fin de semana en el arroz de matanzas de Sant Antoni?