El extraño hallazgo de la jornada de limpieza de la bahía de Sant Antoni el domingo, cuando los voluntarios recuperaron del fondo del mar un gran cartel metálico de una gasolinera, Repsol concretamente, posiblemente tumbado por los temporales. En total se extrajeron 2.500 kilos de residuos, entre ellos, patinetes, ruedas, botellas de plástico y hasta un motor.

Que la hipoteca media en las Pitiusas ya doble el importe de antes de la pandemia: si en 2019 el crédito medio que los bancos concedían a sus clientes era de 230.000 euros, en 2025 se disparó hasta los 444.000 euros. Esto significa que ahora se necesitan 213.000 euros más (un 93% más) para comprar una vivienda, y solo han pasado seis años.

La contundencia del director general de Pesca del Govern, Antoni Grau, contra el reglamento europeo, que considera que se ha hecho «con mala fe»: «La normativa europea no está pensada para la pesca que se practica en el Mediterráneo», asevera en una entrevista publicada por este diario.