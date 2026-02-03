Rutas guiadas
Itinerarios patrimoniales en Ibiza: calendario de recorridos y cómo apuntarse
El programa incluye recorridos temáticos entre febrero y diciembre por Dalt Vila, es Soto y otros enclaves
El Ayuntamiento de Ibiza pone en marcha este sábado 7 de febrero, a las 10.30 horas, el programa de itinerarios patrimoniales de 2026 con la ruta 'Un paseo por la historia de la ciudad', un recorrido por Dalt Vila y sus recintos fortificados.
La concejala de Cultura y Patrimonio, Carmen Domínguez, ha señalado que el objetivo de estas visitas es acercar al público los distintos aspectos de la Ciudad Histórica, Patrimonio Mundial, mediante rutas organizadas por temáticas que permiten descubrir los valores culturales y patrimoniales de Dalt Vila y su entorno. El consistorio ha decidido repetir la iniciativa tras la buena respuesta registrada en 2025, coincidiendo con el 25 aniversario del reconocimiento de Ibiza como Patrimonio Mundial por la Unesco.
Primer itinerario: 'Un paseo por la historia de la ciudad'
La ruta de este sábado incluye la visita al Centro de Interpretación de Madina Yabisa, el Baluarte de Sant Jaume y el Baluarte de Sant Pere, y ofrece una visión general de la historia de la ciudad y su patrimonio.
El punto de encuentro será es Portal Nou, hacia el parque Reina Sofía, a las 10.30 horas, y el recorrido finalizará en el Baluarte de Sant Pere. La duración aproximada es de dos horas.
Calendario completo de itinerarios patrimoniales en Ibiza (2026)
- Febrero (7 y 22): 'Un paseo por la historia de la ciudad' (Dalt Vila, Madina Yabisa y baluartes).
- Marzo (7 y 22): 'La ciudad hacia el mar' (recorrido por el Soto; final en Figueretes). Dificultad media.
- Abril (11 y 26): 'Las calles de Dalt Vila' (evolución urbana; con tramos de escaleras).
- Mayo (16): 'Ibiza medieval' (legado andalusí, murallas y edificios tras la conquista cristiana).
- Octubre (10 y 25): 'Los orígenes de Dalt Vila' (restos arqueológicos; inicio en el MACE a las 10.00).
- Noviembre (7 y 22): 'Los edificios emblemáticos' (arquitectura civil, militar y religiosa; inicio en la plaza de la Catedral).
- Diciembre (5): 'Ibiza Patrimonio Mundial' (Dalt Vila y murallas y conexión con sa Caleta, Puig des Molins y Posidonia).
Inscripciones: por correo electrónico a madinayabisa@eivissa.es o llamando al teléfono 971 392 390.
