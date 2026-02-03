Irantzu Fernández a la consellera de Salud, Manuela García: "Si usted no es responsable de las listas de espera de Ibiza ya puede ir dimitiendo"

El Parlament de les Illes Balears ha sido testigo este martes de una batalla de reproches entre la diputada del Grupo Socialista, Irantzu Fernández Prieto, la consellera de Salud, Manuela García Romero, con menciones incluso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El intercambio se ha producido durante la intervención de la socialista en la pregunta 434/26 planteada sobre "la deriva de las listas de espera en Ibiza".

"Creo que es buen momento para hacer balance de sus resultados", ha comenzado Fernández en referencia al hecho que "solo queda un tercio del mandato", y ha ironizado: "Si llega a completar, claro". Fernández ha adelantado que la consellera: "Hoy nos dirá que está contenta porque ha completado con 5 colegiados, una plantilla que usted misma había dicho que eran 7", refiriéndose al quinto oncólogo contratado por el Hospital Can Misses, anunciado este lunes día 2. La diputada le ha pedido a García que explique "que ha renunciado a estos dos, que ya había anunciado varias veces".

En Ibiza, hay "un gerente cesado por la presión del propio personal", ha recordado y, además, "un director de gestión que todavía ocupa un cargo, aunque se ha descubierto que lo había ocupado durante dos años fraudulentamente", aludiendo al director de gestión y servicios generales, Javier Marí Estellés. La primera intervención de la diputada ha finalizado apuntando al "conflicto laboral que continúa creciendo con el personal de las ambulancias", y, en sus palabras, "lo peor de todo, una lista de espera que crece hasta llegar a puntos inimaginables, incluso en pandemia", motivo de la pregunta planteada a la cámara: "Consellera, ¿es sinceramente optimista cuanto a la deriva de las listas de espera de Ibiza o las notas de prensa son simplemente un ejercicio de post-verdad?", ha aseverado.

Intervención de la consellera

La consellera de Salud ha iniciado su intervención quitándole peso a la ironía planteada por Fernández: "Gracias por preocuparse por mi salud, señora Fernández, sí, espero terminar la legislatura, la verdad". Ha comentado que desde el primer día de este gobierno se "trabaja con las personas y muy cerca de ellas, lo que permite ser conscientes de los retos que existen y trabajar para dar soluciones". Y ha criticado el "optimismo" del Partido Socialista: "Gobernaron con tal optimismo que solo veían el lado positivo de las cosas, de hecho, ni una sola acción para mejorar la salud de Ibiza y Formentera", destacando que para el partido de Fernández, "parecía que tenía que arreglarse solo".

García Ha reprochado a la diputada que el "optimismo" de su partido "le ha llevado al descrédito, al desánimo de los ciudadanos de Ibiza que padecían su inacción y su falta de competencia para dar respuesta a las necesidades", y, finalmente, "le llevó a la oposición". Según García, durante su mandato los pacientes esperan "de media, 15 días menos", asimismo "hay 5.000 pacientes menos" y, sobre las listas de espera ha adelantado: "Las listas de espera para una consulta con especialistas se ha reducido un 40% respecto a los datos que dejaron [los socialistas]".

Ha valorado que, aunque "se han hecho más consultas, más cirugías, y los ciudadanos de Ibiza y Formentera esperan cuatro días menos para una operación", las cifras siguen sin ser "buenas": "Estamos trabajando para mejorar los tiempos de espera", asegura la consellera. Y ha acabado su intervención aludiendo al presidente, Pedro Sánchez, cuando le ha pedido a Fernández que "le haga entrar en razón", dado que: "[Sánchez] es el responsable directo de una huelga anunciada de médicos, porque es incapaz de alcanzar acuerdos, impulsa un estatuto marco a espalda de los médicos y a espalda de las comunidades autónomas", ha aseverado García. Esta huelga en el mes de febrero, "incrementará las listas de espera, también en Ibiza", por lo cual, echa las culpas al presidente: "Es el responsable directo de las listas de espera".

Respuesta de Fernández

"Señora consellera, si usted no es responsable de las listas de espera de esta comunidad autónoma, ya puede irse a dimitir", le ha reprochado por su parte Fernández en la siguiente ronda de intervenciones. Le ha reprobado haber elegido "la post-verdad, es decir, las fake news", puesto que "elige una parte de la información y la ofrece como un todo", según la diputada y ha advertido a la consellera: "Tendrá que rendir cuentas frente a los ibicencos".

Ha criticado las "notas de prensa triunfales" de que se "derivan pacientes a las clínicas privadas, en paquetes de 50 o 100, y los sacan de la lista". Para la diputada el problema viene cuando "nadie llama a estos pacientes, nunca: Quedan en tierra de nadie". Fernández ha asegurado que "no le han pasado a nadie el expediente" de estos pacientes, y que, "pasan meses y meses y el paciente llama a la clínica privada para pedir su cita y le comunican que no les consta esta derivación".

Además, ha lanzado dos preguntas a la consellera: "¿Asumirá usted la responsabilidad sobre el deterioramiento de la salud de estos pacientes víctimas de las derivaciones fantasma?",. Y además: "¿A qué cargo intermedio destituirá cuando comiencen a llegar las denuncias?". "En quirúrgica es más complicado de hacer, por eso usted no habla nunca de quirúrgica", y ha recordado que hay "2.677 pacientes en lista de espera" para intervenciones quirúrgicas, "casi mil más que el año pasado".

Para finalizar, García ha afirmado que la socialista "solo lee los titulares", y que "dice mentiras, una tras otra". "Con cinco oncólogos, ustedes consideraban que estaba completo, ¡y solo tenían uno!", ha criticado. "Hicieron creer a los ciudadanos de Ibiza y Formentera que era lo mejor que podían tener, que no tenían otra opción y que no podían tener absolutamente nada. Ahora hay cinco oncólogos, una enfermera gestora de casos y en sobre dotación habrá dos oncólogos más", dotación en la que "están trabajando", ha finalizado.