Ibiza ofrece un plan familiar con títeres y música en directo en Can Ventosa

El Auditorio de Can Ventosa acoge este domingo 8 de febrero a las 18 horas el espectáculo familiar 'Viaje al planeta de Todo es Posible', una propuesta escénica para público infantil y familiar organizada por el Ayuntamiento de Ibiza, a través de la Concejalía de Cultura.

La función, incluida en el programa PLATEA del INAEM, ofrece un montaje de aproximadamente 60 minutos que combina actores y títeres con danza, música y canciones en directo, además de una cuidada puesta en escena. La iluminación corre a cargo de Antonio Arrabal y la escenografía es de Isa Soto. Está recomendada a partir de 5 años y también es apta para funciones escolares de 6 a 10 años.

La historia sigue a Alma, una pequeña heroína que emprende un viaje interior lleno de aventuras y descubrimientos. En ese recorrido aparecen personajes como Égor, el Doctor Now, Po, Yin, Yang, Sinapsis, las Neuronitas, la Hadita Amor y la Narradora, que acompañan a la protagonista en su proceso de superación personal.

'Viaje al planeta de Todo es Posible' en Can Ventosa / Ayuntamiento de Ibiza

Más allá del entretenimiento, el espectáculo invita a reflexionar sobre valores como la perseverancia, la bondad, la empatía, la autoestima y el autoconocimiento, con un mensaje pensado para que también conecte con el público adulto.

La propuesta llega de la mano de Índigo Teatro, compañía fundada en 2014 por la creadora y artista Celia Almohalla, especializada en la creación de universos estéticos y musicales para la infancia. Entre sus trabajos figuran montajes como Lecturita… Más allá de la imaginación, El viaje de Tam Tam y Yiya, desarrollados en el marco de proyectos en residencia en el Teatro Cánovas de Málaga.