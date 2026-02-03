Adlib Ibiza celebra en Madrid, los días 3 y 4 de febrero, la cuarta edición de su showroom profesional, una acción de promoción con la que busca acercar la moda ibicenca a compradores, profesionales del sector y prensa especializada. El encuentro tiene lugar en el Only You Boutique Hotel y reúne a diez diseñadores vinculados a la marca.

Durante estas jornadas, las firmas participantes presentan sus propuestas para la temporada primavera-verano 2026, además de un avance de algunas de las colecciones que se podrán ver en la Pasarela Adlib 2026. La iniciativa está impulsada por el Consell de Ibiza y se enmarca en la estrategia de apoyo a la moda local y a los creadores que desarrollan su actividad en la isla, con una apuesta por la calidad, la artesanía y la producción sostenible como elementos diferenciadores.

Ibiza refuerza la proyección exterior de Adlib con un showroom en Madrid / Consell de Ibiza

La consellera de Promoción Económica, Maria Fajarnés, ha señalado que el showroom de Adlib Ibiza en Madrid es una herramienta para dar visibilidad al talento creativo de la isla y abrir nuevas oportunidades comerciales en mercados estratégicos, destacando también valores como la creatividad, la identidad, la sostenibilidad y el arraigo al territorio.

En esta edición participan, en moda, Ibimoda, Ibiza Stones (Catalina Kim), Ivanna Mestres, Monika Maxim Ibiza, Piluca Bayarri, Tony Bonet y Vintage Ibiza (Alberto Serra y José Marí). En complementos, muestran sus propuestas Dolors Miró Ibiza, Espardenyes Torres y S72 Hat (Sandra Riera).