De la Ibiza de 1970 a la actual en ‘13 instantes’

Uno de los alicientes de la primera exposición individual de Marta Frutos Mulero, ‘13 instantes’, es comprobar cómo ha cambiando Ibiza en los últimos 56 años gracias a sus fotografías y a las que ha seleccionado de los archivos de diapositivas de su abuelo materno, Emeterio Mulero Mora. La intención de la muestra, que se inaugura este viernes, 6 de febrero, a las 19 horas en el hotel Ocean Drive Ibiza, no es realmente mostrar «el antes y el después» de la ciudad sino establecer «un diálogo visual entre dos miradas separadas por el tiempo, pero unidas por el contexto». Así lo explica esta ibicenca aficionada a la fotografía, que hasta ahora solo había mostrado su trabajo en las publicaciones y las exposiciones colectivas de IbizArt Guide en el Centre Cultural de Jesús.

Imagen del puerto de Ibiza con Dalt Vila de fondo de Marta Frutos. / Marta Frutos

Frutos ha construido esta propuesta partiendo de una selección de diapositivas realizadas en 1970 por su abuelo, que estudió Bellas Artes pero nunca ejerció profesionalmente como artista ni mostró públicamente sus obras. Su nieta, que ha heredado su sensibilidad artística y esa costumbre de llevar la cámara en ristre para retratar la belleza de lo cotidiano, ha querido rendirle un homenaje con este proyecto fotográfico.

De entre centenares de diapositivas, Frutos escogió seis de su abuelo y añadió las suyas, hechas entre 2024 y 2026, en el mismo entorno, hasta sumar trece, su «número de la suerte».

Recorrido fotográfico por Vila

La exposición invita al espectador a viajar por distintos rincones de la isla, en especial por el puerto y Dalt Vila, saltando de los años 70 a la actualidad para ser testigos «del paso del tiempo, de los cambios de uso» y de aquello que todavía permanece igual o casi.

Emeterio Mulero Mora. / Archivo personal de Marta Frutos.

El recorrido comienza en el puerto, donde se aprecian claramente los cambios en estas cinco décadas, para luego continuar por los barrios de la Marina y Dalt Vila, poniendo el foco en rincones como la calle de la Mare de Déu, más conocida como la calle de la Virgen, o la plaza de Vila. A partir de ahí, la exposición se recrea en escenas de la vida cotidiana y social, mostrando, por ejemplo, el mercado payés que en su día se montaba en la plaza Pintor Vicent Calbet, detrás de la iglesia de Santa Cruz. La arquitectura también tiene su peso en esta selección, en la que hay espacio para fachadas urbanas y también para la casa payesa. «El itinerario concluye en lo íntimo y el fragmento, en detalles que invitan a una mirada más cercana y personal», señala Frutos, que ofrece un punto de vista y un encuadre distintos a los de su abuelo sobre los mismos escenarios.

Marta Frutos. / Archivo personal de Marta Frutos

Aunque ella estudió Administración y Dirección de Empresas y profesionalmente se ha centrado en esa carrera, la fotografía ha sido su hobby desde jovencita. Le encanta, dice, pasear con calma y retratar momentos y lugares con su móvil o su Nikon. Después de ‘13 instantes’, que se podrá visitar en el Hotel Ocean Drive Ibiza hasta el 28 de febrero, Frutos no descarta en un futuro compartir con el público más imágenes de Ibiza del archivo de su abuelo, que guarda como un tesoro.