Hï Ibiza renueva su gran cita de los sábados: vuelve Black Coffee

Los sábados de Hï Ibiza volverán a tener a Black Coffee como gran protagonista en 2026. The Night League ha anunciado el regreso de la esperada residencia del artista sudafricano, que se desarrollará del 2 de mayo al 3 de octubre, reforzando una alianza que, temporada tras temporada, se ha convertido en uno de los símbolos musicales más reconocibles de la isla.

La propuesta, que afronta su octava temporada desde el debut del DJ como residente, se presenta como un formato que va más allá de la sesión de club tradicional: una visión que integra música, arte y cultura afropolitana, con una narrativa creativa y un universo visual que se reinventa cada año con la participación de artistas plásticos, creadores audiovisuales y talentos de la escena artística africana.

Black Coffee, considerado una figura singular dentro de la electrónica por su mezcla de raíces africanas y sensibilidad afropolita, fue el primer artista africano en recibir el Grammy al Mejor Álbum Dance/Electrónico por Subconsciously (2021). En su trayectoria también figuran colaboraciones con nombres como Alicia Keys, Usher, Pharrell Williams o Drake, además de una actividad creativa ligada a la moda, el diseño y el emprendimiento, con proyectos como su marca Yawa.

La unión entre Black Coffee y Hï Ibiza comenzó en 2017, el año inaugural del club, bajo la idea de que Ibiza estaba preparada para un nuevo sonido. Desde entonces, la residencia se ha consolidado como una de las más emblemáticas por su carácter "sofisticado, emocional y profundamente conectado" con la pista de baile, con sesiones que, según la organización, buscan un viaje entre tradición, innovación y sensibilidad contemporánea en el espacio de The Theatre.

El comunicado también subraya el compromiso social del artista a través de la Black Coffee Foundation, centrada en educación e inclusión de jóvenes y personas con discapacidad, así como su proyecto de construir una escuela de música en Sudáfrica. En 2025, Billboard lo distinguió como African Power Player of the Year, destacando su influencia cultural.

De cara al próximo verano, la residencia llegará con una producción renovada, nuevos códigos visuales y una experiencia más inmersiva. Hï Ibiza, por su parte, apunta a una programación vanguardista desplegada en tres salas, con terrazas al aire libre y un diseño orientado a la experiencia multisensorial del público, en una temporada que reunirá a artistas de la electrónica internacional.

Con estas fechas ya marcadas, del 2 de mayo al 3 de octubre, la organización resume el regreso con una idea clara: los sábados de Ibiza vuelven a tener un nombre propio.