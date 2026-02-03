La "fiesta más linda del mundo" vuelve los sábados a Amnesia Ibiza

La fiesta Bresh regresará a Amnesia Ibiza el sábado 6 de junio con una propuesta renovada, después de una temporada que la organización califica de "histórica". En 2025, el formato Bresh & Friends transformó cada sábado en un encuentro único gracias a invitados de primer nivel como Bizarrap, Sebastián Yatra y Becky Gconsolidando la cita como una propuesta en la isla que celebra la fusión del pop, la electrónica y el reggaetón en un club histórico.

Bizarrap en Bresh durante la temporada 2025 / Jessica Merodio

Según el anuncio, Bresh evoluciona cada año incorporando nuevas experiencias para el público, una producción más potente y una identidad que sigue creciendo sin perder su esencia. La fiesta destaca además su atmósfera "libre, diversa y profundamente inclusiva" que, como señala, encaja de forma natural con los valores que han guiado a Amnesia durante décadas.

Nacida en Buenos Aires y presente hoy en festivales y ciudades de todo el mundo —desde Estados Unidos y Latinoamérica hasta Europa y Asia—, Bresh continúa expandiendo su impacto cultural y celebrando, afirma la organización, la música que une generaciones.

De cara a la temporada que se aproxima, "la fiesta más linda del mundo"anuncia su regreso a la isla con un calendario semanal: todos los sábados del 6 de junio al 12 de septiembre, prometiendo "aún más magia" en Amnesia Ibiza.