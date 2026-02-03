Un enero cálido pero extremo en las Pitiusas: Ibiza rozó el cero y las lluvias casi triplicaron lo normal

El pasado mes de enero fue un mes cálido en Baleares, pero en Ibiza y Formentera, en términos generales, dejó temperaturas mínimas muy bajas, lluvias excepcionales y numerosos días de fuerte viento. En el caso de Ibiza, segun apunta el resumen de la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) el termómetro rozó el cero, una circunstancia poco habitual en la isla.

Según los datos meteorológicos facilitados en el resumen de la Aemet, la temperatura media de enero en Ibiza se situó en 11,7 grados, con una anomalía positiva de 0,7 ºC, lo que clasifica el mes como cálido. Sin embargo, el episodio más destacado se registró el día 7, cuando la temperatura mínima descendió hasta 0,4 ºC en Sant Joan de Labritja, la cifra más baja del mes en la isla y muy próxima a valores de helada. Ese mismo día se registró también la noche más fría del mes en el conjunto del archipiélago.

En Formentera, la temperatura media fue más alta, con 13 ºC y una anomalía de 0,5 ºC, aunque también se vivió un episodio frío destacado el 7 de enero, con una mínima de 6 ºC, la más baja del mes en la isla.

En cuanto a las temperaturas máximas, Ibiza alcanzó los 19,7 ºC en Sant Joan de Labritja el día 27, mientras que en Formentera el valor más alto fue de 18,8 ºC el día 3.

Lluvias muy por encima de lo normal

Si el frío puntual marcó el inicio del mes, las precipitaciones fueron el fenómeno más persistente. Enero fue muy húmedo en las Pitiusas, con registros que multiplicaron ampliamente los valores habituales durante este mes. No obstante, la frecuencia de las lluvias ha ayudado a recuperar los acuíferos, fundamentales para la agricultura, por ejemplo, y muy dañados tanto por el uso indebido y excesivo como por los episodios de sequía que han sufrido las islas hasta hace apenas unos meses.

En Ibiza se recogieron 110,8 litros por metro cuadrado, cuando lo normal es 46 l/m², lo que supone un 148 % más, casi dos veces y media el valor habitual. La estación con mayor acumulación fue Sant Joan de Labritja, con 124,6 l/m², algo más del doble de lo normal. También destacaron Sant Antoni de Portmany, con 118,2 l/m² (un 168% más), y el Aeropuerto de Ibiza, con 104 l/m², alrededor de 2,5 veces el promedio.

En Formentera, el mes fue todavía más excepcional en términos relativos: se registraron 93,8 l/m², frente a los 33,7 l/m² habituales, lo que representa un 178 % por encima de lo normal, más de 2,5 veces el valor medio.

Este comportamiento se enmarca en un enero extremadamente húmedo en todo el archipiélago, con una media balear de 115,2 l/m², casi el doble de lo normal, y el séptimo enero más lluvioso desde 1961.

Borrascas, tormentas y viento fuerte

Durante el mes, y especialmente en la segunda quincena, Baleares estuvo bajo la influencia de seis borrascas de gran impacto -Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph y Kristin-que dejaron precipitaciones intensas, mala mar y episodios de viento muy fuerte.

En las Pitiusas se registraron tres días de tormenta, cuando lo habitual son dos, y cinco días de niebla. El viento fue otro de los protagonistas: en el Aeropuerto de Ibiza se contabilizaron 16 días de viento fuerte, el doble de lo normal. La racha máxima en Ibiza alcanzó los 98 km/h del oeste, mientras que en Formentera se llegó a 87 km/h, ambas el día 28.

El balance interanual también confirma la tendencia. En el periodo comprendido entre febrero de 2025 y enero de 2026, el conjunto Ibiza-Formentera acumula un 159% de las precipitaciones normales, muy por encima de la media balear (117%), lo que consolida a las Pitiusas como una de las zonas más húmedas del archipiélago en el último año.

Así, enero de 2026 deja en Ibiza y Formentera un contraste marcado: un mes oficialmente cálido, pero con mínimas casi bajo cero en Ibiza, lluvias excepcionales y numerosos episodios de viento y temporal que lo convierten en uno de los eneros más intensos de los últimos años.