Daniel Sánchez Viloria, de piragüista en Ibiza a cantautor

Aunque en Ibiza es conocido, sobre todo, como piragüista del Club Nàutic Sant Antoni, Daniel Sánchez Viloria (Avilés, Asturias, 1980) tiene otra pasión, la música, por la que en los últimos tiempos está apostando fuerte. «He cambiado la pala por la guitarra», comenta el asturiano, que el próximo 15 de abril publicará su primer álbum, ‘Resiliencia’, como Daniel Viloria, su alter ego artístico.

‘Dime’, el primer adelanto de este trabajo, producido por Marc Martin a través de L&M Productions y JBC Music, está disponible en todas las plataformas desde el pasado 22 de enero y el próximo 27 de febrero saldrá el segundo sencillo, ‘Piedra en el río’, acompañado de vídeoclip.

«Pop rock íntimo», así califica el cantautor el sonido de su primer disco, compuesto en total por diez canciones inspiradas en sus propias vivencias. El punto de partida es un desamor y a partir de ahí se reflejan los distintos estadios, «desde la caída a la superación».

El cantautor asturiano Daniel Viloria publica su primer álbum en abril. / Jesica López

Aunque ‘Resiliencia’ es su primer disco, su relación con la música viene de muy lejos. Con 13 años empezó a componer y poco después a tocar la guitarra. Con 15 años formó su primera banda, ‘Inofensivos’, con su pandilla del barrio, piragüistas como él. Tras aquella etapa, decidió volcarse en un proyecto más íntimo, ‘Michu’, centrado en sus propias composiciones.

Nueva etapa

Tras un parón de muchos años, en los que estuvo centrado en su trabajo como policía nacional y en su faceta de deportista, en 2020, en plena pandemia, retomó la música y volvió a componer. Así nació su proyecto actual. En los últimos años ha ofrecido conciertos en Menorca, donde residió unos años, y en Ibiza, a partir de 2024, acompañado habitualmente por la chelista Rosa Cardona. Ella y el pianista Yeshe Ruiz le acompañarán en la actuación que el próximo 21 de febrero ofrecerá en la sala Fulanita de Tal de Madrid, en la que desgranará parte del repertorio de ‘Resiliencia’.

Después de cumplir uno de sus sueños, «grabar un disco con Marc Martin», productor musical que ha trabajado con artistas como Cristian Castro, Christina Aguilera o Marte Sánchez, ahora su máximo anhelo, dice, es «hacer una gira por pequeñas salas de renombre de España». Eso y ser telonero de grupos emblemáticos de Ibiza como Joven Dolores o Ressonadors, además de formar parte, algún día, del cartel de Sonoroma Ibiza.