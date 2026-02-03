OFERTA FLASH
El álbum
La crisálida de Isidor Macabich
Los obreros que trabajan en la remodelación de la calle sa Carrossa de Dalt Vila han tomado la precaución de cubrir la estatua del célebre historiador ibicenco Isidor Macabich. Al igual que las mariposas, la escultura se deshará de su crisálida pronto, aunque sin metamorfosis de por medio.
