Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La justicia avala la violación de una mujerArchivan el caso del creador de 'Gran Hermano'El hospital de Ibiza incorpora a un oncologoRecuperación de un humedal de IbizaRobos en viviendas de lujo
instagramlinkedin

El álbum

La crisálida de Isidor Macabich

La crisálida de Isidor Macabich | C.N.

La crisálida de Isidor Macabich | C.N.

Los obreros que trabajan en la remodelación de la calle sa Carrossa de Dalt Vila han tomado la precaución de cubrir la estatua del célebre historiador ibicenco Isidor Macabich. Al igual que las mariposas, la escultura se deshará de su crisálida pronto, aunque sin metamorfosis de por medio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents