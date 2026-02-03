Baile
Los conservatorios de Ibiza y Alicante, unidos por la danza
Dos alumnas del Conservatorio de danza José Espadero se forman durante una semana en Vila
El Conservatori Professional de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera Catalina Bufí abrió las puertas la semana pasada a dos alumnas del Conservatorio de danza de Alicante José Espadero, Alba Iborra y Lola Guisado. Durante cinco días, estas alumnas de sexto de Enseñanzas profesionales de danza clásica asistieron a las clases de las profesoras Mabel Ribas y Paula Rullán, además de compartir experiencias e información con las estudiantes de segundo de Profesional de la docente Emma Torres.
Esta iniciativa se enmarca en el programa MobPlan, del que el Conservatorio de Ibiza forma parte. Gracias a él, las alumnas de quinto de Enseñanzas profesionales de Ibiza podrán vivir en 2027 una experiencia similar en un conservatorio de la Península.
