Baleares vuelve a ser la provincia más cara para comprar vivienda usada

El precio de la vivienda usada en España continúa su escalada y ha alcanzado en enero su nivel más alto desde que existen registros. Según el último índice de precios inmobiliarios de Idealista, el metro cuadrado se sitúa ya en 2.650 euros, lo que supone un incremento interanual del 18,4%, además de una subida del 3,7% en los últimos tres meses y del 0,4% respecto a diciembre.

Esta gran subida se extiende a todo el territorio nacional, aunque con intensidades desiguales. Todas las comunidades autónomas registran precios superiores a los de hace un año, con Murcia a la cabeza (25,8%), seguida de Andalucía (21,4%), Asturias (19,2%) y Madrid (19,1%).

Presión en la demanda

Baleares refuerza la tendencia marcada por la presión de la demanda, la limitada oferta de suelo y el peso del mercado residencial vinculado a segundas residencias y compradores internacionales.

A pesar de que los incrementos son generalizados, Baleares destaca a pesar de que el aumento interanual es más moderado (9,8%, por debajo de la media nacional), el archipiélago se consolida como la comunidad autónoma más cara de España para comprar vivienda usada, con un precio medio de 5.194 euros por metro cuadrado. La cifra sitúa a Baleares muy por encima de la Comunidad de Madrid, segunda en el ranking, con 4.585 euros/m².

En conjunto, hasta 49 provincias presentan precios superiores a los de enero del año pasado. Solo Ourense rompe la tendencia, con una caída del 2,8%. Las mayores subidas se registran en Valencia (25,9%), Murcia (25,8%) y Asturias (19,2%), mientras que Barcelona anota un incremento del 13,9%. En cuanto a las capitales, todas experimentan subidas interanuales. Entre los grandes mercados, Palma registra un aumento del 13,4%, situándose entre las capitales con mayores incrementos, junto a Valencia (15,9%) y Madrid (14,8%).

El índice de precios inmobiliarios de Idealista se elabora a partir de los precios de oferta publicados en su plataforma, utilizando la mediana de los anuncios válidos y excluyendo inmuebles atípicos o fuera de mercado. Las cifras confirman que el mercado de la vivienda usada sigue tensionándose en España, con Baleares como el territorio donde comprar un inmueble resulta más caro, una realidad que continúa condicionando el acceso a la vivienda.