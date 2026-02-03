Arden las redes tras el nuevo fichaje de la UD Ibiza: "Cómo vas a ser portero y llamarte Paradowski"
La UD Ibiza ha fichado a Tao Paradowski, un joven portero francés cuyo apellido ha desatado una ola de humor y juegos de palabras en las redes sociales
La UD Ibiza ha anunciado este lunes la incorporación de Tao Paradowski como nuevo refuerzo para la portería del primer equipo y, en cuestión de horas, el fichaje ya había desatado una oleada de comentarios en redes sociales. No tanto por su trayectoria deportiva, sino por un detalle que no ha pasado desapercibido para los aficionados: su apellido.
La red social X (antes Twitter) se ha llenado rápidamente de mensajes cargados de humor y juegos de palabras en torno al nombre del nuevo guardameta. Uno de los comentarios más compartidos resumía el sentir general: "Cómo vas a ser portero y llamarte Paradowski". A partir de ahí, la creatividad de los usuarios se ha disparado.
Desde comparaciones futboleras hasta referencias internacionales, no faltan las bromas. "Aquí en Chile hay un portero de apellido Manosalva, desde que nació estaba destinado a ser portero", escribía un usuario. Otro añadía: "Es como jugar de 9 y llamarte Lewangoalski". Incluso los narradores deportivos salen "salpicados" por la imaginación popular: "Todos los narradores preparándose desde ya para decir: ‘¡Qué paradón, Paradowski!’", acompañado de emojis de resignación y risa.
"Buen nombre, pero no está a la altura de Nicolás Nicolareis"
También hay quien tira de recuerdos gamer: "El típico apellido que le ponía a mi jugador del FIFA, como un portero griego al que le puse Paralotoudos", o quien comparó el nombre con otros clásicos del imaginario futbolero: "Buen nombre, pero no está a la altura de Nicolás Nicolareis".
Más allá del revuelo en redes, la realidad deportiva es clara. La UD Ibiza ha llegado a un acuerdo para incorporar a Tao Paradowski (Francia, 2005), un joven portero formado en clubes como el Nîmes Olympique y el Pau FC, con el que ha disputado dos partidos en la Ligue 2 esta temporada.
Con este fichaje, el club ibicenco refuerza la portería del primer equipo y apuesta por la juventud y la proyección. Mientras tanto, en redes sociales, Paradowski ya juega su primer partido… y lo está ganando en risas y viralidad.
- Multa con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches de Ibiza
- Espectacular accidente de un coche que ha caído a la terraza de una vivienda en Ibiza
- Ibiza se prepara para el eclipse: la DGT activa medidas especiales de tráfico en Baleares
- El Parador de Ibiza lanza una oferta especial con descuento para residentes
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
- Precintan un bar de Ibiza por el peligro de su estructura tras el temporal
- Encuentran al joven alemán desaparecido en Ibiza
- Llega la borrasca 'Leonardo' a Ibiza: ¿qué tiempo hará este fin de semana en el arroz de matanzas de Sant Antoni?