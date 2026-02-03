Arden las redes tras el nuevo fichaje de la UD Ibiza: "Cómo vas a ser portero y llamarte Paradowski"

La UD Ibiza ha anunciado este lunes la incorporación de Tao Paradowski como nuevo refuerzo para la portería del primer equipo y, en cuestión de horas, el fichaje ya había desatado una oleada de comentarios en redes sociales. No tanto por su trayectoria deportiva, sino por un detalle que no ha pasado desapercibido para los aficionados: su apellido.

La red social X (antes Twitter) se ha llenado rápidamente de mensajes cargados de humor y juegos de palabras en torno al nombre del nuevo guardameta. Uno de los comentarios más compartidos resumía el sentir general: "Cómo vas a ser portero y llamarte Paradowski". A partir de ahí, la creatividad de los usuarios se ha disparado.

Desde comparaciones futboleras hasta referencias internacionales, no faltan las bromas. "Aquí en Chile hay un portero de apellido Manosalva, desde que nació estaba destinado a ser portero", escribía un usuario. Otro añadía: "Es como jugar de 9 y llamarte Lewangoalski". Incluso los narradores deportivos salen "salpicados" por la imaginación popular: "Todos los narradores preparándose desde ya para decir: ‘¡Qué paradón, Paradowski!’", acompañado de emojis de resignación y risa.

"Buen nombre, pero no está a la altura de Nicolás Nicolareis"

También hay quien tira de recuerdos gamer: "El típico apellido que le ponía a mi jugador del FIFA, como un portero griego al que le puse Paralotoudos", o quien comparó el nombre con otros clásicos del imaginario futbolero: "Buen nombre, pero no está a la altura de Nicolás Nicolareis".

Más allá del revuelo en redes, la realidad deportiva es clara. La UD Ibiza ha llegado a un acuerdo para incorporar a Tao Paradowski (Francia, 2005), un joven portero formado en clubes como el Nîmes Olympique y el Pau FC, con el que ha disputado dos partidos en la Ligue 2 esta temporada.

Con este fichaje, el club ibicenco refuerza la portería del primer equipo y apuesta por la juventud y la proyección. Mientras tanto, en redes sociales, Paradowski ya juega su primer partido… y lo está ganando en risas y viralidad.