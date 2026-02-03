Así es la "anti-Ibiza" que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado

Si algo queda claro es que Ibiza no es, ni mucho menos, el destino más barato para salir de fiesta. Según publica el Daily Mail, la isla pitiusa —históricamente considerada la capital mundial del ocio nocturno— "se ha convertido en un lujo al alcance de pocos, empujando a miles de fiesteros europeos a buscar alternativas mucho más asequibles… y con un espíritu muy similar al de la Ibiza de antaño".

El medio británico destaca que quienes viajan a la isla en plena temporada alta, coincidiendo con las fiestas de apertura de los grandes clubes de la isla aseguran haber acabado “arruinados” tras pagar hasta 12 libras por una botella de agua de 500 ml o 20 libras por un vodka con cola.

Zrce, la nueva Ibiza (pero barata)

Según detalla el Daily Mail, la alternativa que está ganando fuerza se encuentra en Croacia, concretamente en la playa de Zrce, situada en la isla de Pag. Este enclave se está consolidando como el nuevo paraíso europeo de la fiesta, con eventos diurnos y nocturnos, festivales internacionales y clubes abiertos las 24 horas del día.

Uno de sus grandes atractivos es el precio. La playa se encuentra a poco más de una hora y media del aeropuerto de Zadar, al que Ryanair vuela directamente desde varias ciudades del Reino Unido. Los billetes de ida, según el tabloide británico, pueden encontrarse desde solo 21 libras y el trayecto dura alrededor de dos horas y media.

Aunque Croacia es conocida por sus playas, su patrimonio cultural y su ambiente relajado, el Daily Mail subraya que entre junio y agosto Zrce se transforma por completo. "Miles de personas acuden cada verano a festivales de renombre como Hideout, Sonic, Defected o Ultra Europe, con DJs internacionales de primer nivel", puntualiza.

Cinco superclubs y precios muy lejos de Ibiza

La oferta musical se reparte en cinco clubes de fama mundial —Papaya, Aquarius, Noa, Kalypso y Euphoria—, todos ellos abiertos sin descanso. Y aquí llega la gran diferencia con Ibiza: el bolsillo.

Según el Daily Mail, la mayoría de discotecas de Zrce son gratuitas si hay eventos en la playa o antes de medianoche. Incluso en los locales más exclusivos, la entrada rara vez supera los 10 euros, frente a los hasta 100 euros que pueden llegar a cobrarse en clubes ibicencos como Ushuaïa o Pacha.

En cuanto a bebidas, la comparación es aún más llamativa: pintas de cerveza por 2,30 euros en los clubes o 1,30 euros en supermercados cercanos, cifras impensables hoy en la isla pitiusa.