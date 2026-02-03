Abierto el ranking para escoger el mejor club nocturno del mundo en Ibiza

La Asociación Internacional de Ocio Nocturno (International Nightlife Association), entidad a la que pertenece Spain Nightlife, ha abierto el pasado domingo el periodo de nominaciones para la lista The World’s 100 Best Clubs 2026, uno de los principales rankings internacionales del sector del ocio nocturno.

En la edición anterior, correspondiente a 2025, se registraron 545 locales nominados de 73 países y más de 512.000 votos, coincidiendo con la celebración de la 10ª edición de los Golden Moon Awards, celebrada en Valencia. De cara a 2026, la organización aspira a superar las 600 discotecas nominadas y los 600.000 votos.

Representación en 2025

España fue el país con mayor presencia en la última edición del ranking, con 81 discotecas nominadas y 28 locales incluidos en la lista final, superando a Estados Unidos en número de establecimientos clasificados. La lista se presentó el 19 de noviembre de 2025 en Valencia.

Ibiza se consolidó como el destino con mayor número de clubes clasificados, con siete establecimientos entre los 100 mejores del mundo, encabezados por [UNVRS], que ocupó la primera posición. Barcelona y Madrid aportaron cuatro locales cada una, seguidas de Lloret de Mar con tres. También estuvieron representadas otras ciudades como Mallorca, Alicante, Torrevieja, Marbella, Lleida, Salou, Mataró, Dénia, Barberà del Vallès y Benidorm.

Calendario de votaciones

Las nominaciones pueden realizarse hasta el 31 de marzo a través de la web oficial de la asociación, indicando el nombre y la ubicación del local. Para acceder a la fase de votación popular, las discotecas deberán reunir al menos 50 nominaciones de personas distintas. Una vez cerrado el periodo de nominaciones, los locales seleccionados se anunciarán por países entre el 1 y el 14 de abril a través de la cuenta oficial de Instagram de la International Nightlife Association. La votación popular se desarrollará del 15 de abril al 31 de octubre y supondrá el 50% del resultado final.

El otro 50% corresponderá a la votación de un jurado profesional internacional, que evaluará a los locales entre el 1 de octubre y el 15 de noviembre atendiendo a criterios como programación artística, seguridad, calidad del servicio, reputación digital, inversión, sostenibilidad y compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La lista definitiva de The World’s 100 Best Clubs 2026 se dará a conocer en noviembre, durante la 11ª Gala de los Golden Moon Awards, que se celebrará junto al 11º Congreso Internacional de Ocio Nocturno, cuya sede será anunciada próximamente. En el acto se entregará el premio al World’s Best Club 2026 y los reconocimientos al resto de locales incluidos en el ranking.

Nominaciones para el resto de categorías

La International Nightlife Association abrirá el 1 de abril el periodo de nominaciones para las 13 categorías adicionales de los Golden Moon Awards 2026, que permanecerá abierto hasta el 31 de julio. Estas distinciones reconocerán proyectos, artistas, eventos, festivales, iniciativas en sostenibilidad, innovación, seguridad y trayectorias profesionales dentro del sector del ocio nocturno a nivel internacional.