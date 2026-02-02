Vivienda en Ibiza: El precio del alquiler sube un 9,8% en un año

El mercado del alquiler continúa su escalada en España. El precio de la vivienda en alquiler cerró enero con una subida interanual del 8,1%, hasta situarse en 15 euros por metro cuadrado de media, según el último informe de precios compartido de Idealista. El estudio también refleja un incremento del 3,4% en los últimos tres meses y del 1,7% respecto a diciembre.

En este contexto, Baleares vuelve a destacar como uno de los territorios más tensionados del país, tanto por nivel de precios como por la persistencia de las subidas.

Ibiza dispara los precios

El caso más extremo dentro de Baleares vuelve a encontrarse en Ibiza, donde el precio del alquiler alcanza en enero de 2026 los 26,9 euros por metro cuadrado, tras registrar una subida interanual del 9,8%. Esta cifra convierte a la isla en uno de los mercados más caros de todo el país, muy por encima de la media nacional y reflejando la fuerte presión que sufre el alquiler residencial.

Baleares, segunda comunidad más cara de España

Por comunidades autónomas, los precios han subido en todas las regiones desde enero del año pasado. Aunque Baleares se sitúa entre las autonomías con incrementos más moderados, con un 7,1% interanual, continúa siendo la segunda comunidad más cara para alquilar vivienda, con un precio medio de 19,1 euros/m², solo superada por la Comunidad de Madrid.

El informe de idealista pone de relieve que la combinación de subidas sostenidas y precios ya elevados mantiene a Baleares —y especialmente a Ibiza— como uno de los epicentros de la tensión del mercado del alquiler en España.

Las provincias más caras para alquilar

Por provincias, el alquiler sube en 49 de las 50 provincias españolas, con la única excepción de Girona. Tras este incremento generalizado, Baleares se sitúa como la tercera provincia más cara de España, con un precio medio de 19,1 euros/m², solo por detrás de la Comunidad de Madrid (21,1 €/m²) y Barcelona (20,4 €/m²).

A pesar de que la subida interanual en Baleares (+7,1%) se sitúa por debajo de la media nacional, el archipiélago mantiene niveles de precios muy elevados, reflejo de una oferta limitada y una fuerte demanda estructural.

En el análisis por capitales, Palma registra una subida interanual del 7,7%, en línea con otros grandes mercados urbanos del país. El precio del alquiler en la capital balear alcanza ya los 18,4 euros/m², situándose entre las ciudades más caras de España, solo por detrás de Barcelona, Madrid y San Sebastián.