Vivienda en Ibiza: la hipoteca media ya dobla a la de antes de la pandemia

¿Tiene usted la sensación de que la vivienda en Ibiza se ha encarecido (muchísimo)? No es solo una sensación: es una realidad. De hecho, ahora se necesita el doble de dinero que hace apenas seis años, antes de que estallara la crisis sanitaria de la covid-19, para hacerse con un piso, tal como reflejan las últimas estadísticas sobre hipotecas publicadas por el Ibestat.

En 2019 (hasta noviembre, últimos datos disponibles del INE), la hipoteca media en las Pitiusas era de 230.395 euros. Ese era el importe que, de media, concedían los bancos a sus clientes para adquirir una vivienda. Seis años más tarde, los préstamos inmobiliarios casi se han duplicado: de media, ascienden a 444.200 euros. Es decir, ahora se necesitan 213.805 euros más (+92,8%) que pocos meses antes de que la pandemia azotara el mundo, para comprar ese pisito que tanto ansiaban Rodolfo (José Luis López Vázquez) y Petrita (Mary Carrillo) en la película de Marco Ferreri.

Son cifras que ilustran el drama de la vivienda en Ibiza y Formentera, y que, como se señala en el informe Foessa, resultan determinantes para que buena parte de la población, el 20%, se encuentre en situación de exclusión social y no pueda acceder a un inmueble digno, ni siquiera teniendo un empleo.

Aun así, se siguen alcanzando registros elevados de constitución de hipotecas, en gran medida porque a muchas familias les resulta preferible endeudarse con un banco que asumir unos alquileres desorbitados (y usureros), tan altos que empujan a renunciar a lo más básico y a recurrir a entidades como Cáritas o Cruz Roja para subsistir.

Más hipotecas

Así, hasta noviembre se habían constituido 1.404 hipotecas en Ibiza, un 43,4% más que en todo 2024. Cuando se sumen los datos de diciembre, previsiblemente se superarán los registros de 2022 (1.427), 2020 (1.460) y 2017 (1.457) y, posiblemente, se rondarán los de 2015 (1.591).

Lo que ya se ha batido es la cifra del importe acumulado de esas hipotecas: hasta noviembre alcanzó los 623,6 millones de euros, la cantidad más alta de los últimos 18 años. Hay que remontarse a 2007 para encontrar una cifra superior (776,7 millones), registrada en pleno boom inmobiliario y a las puertas del crack de 2008. Eso sí, entonces se constituyeron 4.136 hipotecas, casi el triple que ahora, y con una hipoteca media mucho más baja: 187.800 euros. La actual es un 136% superior.

En solo un año, el importe acumulado ya es un 50% mayor (208 millones de euros más) que el de todo 2024, y eso que aún faltan los datos de diciembre. Además, la hipoteca media actual es unos 20.000 euros más cara que la de hace un año, casi un 5% más, un porcentaje muy por encima de la inflación y del aumento medio de los salarios. El precio de los pisos sigue, por tanto, desbocado.

Más caro que en Mallorca y mucho más que en Menorca

Mucho más desbocado que el de la media de Mallorca. En un año, en la isla vecina ha aumentado un 24% el importe acumulado de las hipotecas (frente al 50% en las Pitiusas) y, respecto a 2019, un 64% (frente a casi un 93% aquí). La hipoteca media que suscriben actualmente los mallorquines asciende a 275.279 euros, 169.000 euros menos que en Ibiza y Formentera.

El diferencial pitiuso —ese abismo existente entre el valor de la vivienda en nuestras islas y el del resto de la geografía balear y española— se aprecia con mayor claridad al examinar lo que sucede en Menorca. En esa isla se han constituido en 11 meses 1.516 hipotecas, 112 más que en las Pitiusas. Sin embargo, el importe acumulado en ese periodo solo ha sido de 240,4 millones de euros, 383 millones menos que en Ibiza. Más hipotecas, pero por menos dinero. La explicación es que la hipoteca media en Menorca es de 158.607 euros, 285.600 euros por debajo de la pitiusa. Es la diferencia entre precios aún asumibles y cifras estratosféricas, especialmente en el segmento de las grandes propiedades, que en las Pitiusas están alcanzando sumas escandalosas y que, consecuentemente, empujan al alza —y mucho— la media.

Si se suman todos los tipos de fincas (no solo viviendas), los importes hipotecarios acumulados hasta noviembre de 2025 superan, por primera vez desde 2007, el umbral de los mil millones de euros: 1.121 millones, casi 214 millones más que en todo 2024. En fincas rústicas se ha llegado a 95,7 millones de euros, un 110% más que en el ejercicio anterior: es la cifra más elevada desde 2009.

También ha crecido el importe hipotecado en solares: de los 52 millones de todo 2024 se ha pasado a casi 68 millones en 11 meses de 2025 (+15,7%). Y en el apartado de ‘otras fincas’ (locales, naves, almacenes, garajes…) se ha registrado un nuevo descenso, el segundo desde 2023: 333,7 millones hipotecados, un 15% menos que en 2024, si bien se mantiene en el ‘top 8’ de las últimas dos décadas.