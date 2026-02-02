Una 'tiktoker' cuenta la realidad de trabajar de temporada en Ibiza: "No es una vida fácil y esto es lo que a mí me cambió"

Trabajar una temporada en Ibiza es una idea que cada año ronda la cabeza de miles de personas. Redes sociales llenas de playas, fiestas y atardeceres proyectan una imagen idílica de la isla, pero la realidad laboral y personal durante el verano es bastante más exigente. Así lo explica la tiktoker @laakarol en uno de sus últimos vídeos, donde relata desde su propia experiencia qué supone realmente irse a trabajar a Ibiza.

"Lo más habitual es acabar trabajando seis días a la semana, especialmente en sectores como la hostelería y el ocio nocturno. En muchos casos, si se tienen varios empleos, es fácil terminar trabajando incluso dos veces al día, algo que depende de cada persona y de hasta dónde quiera llegar. Todo ello se desarrolla a un ritmo muy alto, con mucho calor y humedad, mientras a tu alrededor la mayoría de personas están de vacaciones", comienza explicando en el vídeo.

Otro aspecto clave es el trato con el público. @laakarol señala que, durante la temporada alta, "hay clientes con muy poca paciencia, lo que añade presión al trabajo diario". Aun así, explica que es algo a lo que uno se adapta rápido y "que forma parte de la experiencia de trabajar en un destino turístico tan masificado".

La vivienda es, para muchos, el mayor problema. "Si no se llega a la isla con alojamiento asegurado, es fácil acabar compartiendo piso con muchas personas o pagando precios elevados por espacios que no merecen la pena", cuenta en el vídeo. En algunos casos, al hacer balance al final del verano, hay quienes descubren que no han conseguido ahorrar y que la temporada no ha salido rentable.

La creadora de contenido también advierte de que, si no eres residente, "salir de Ibiza en verano es caro, ya que los precios de vuelos y barcos se disparan en plena temporada alta, limitando escapadas o visitas a casa".

La experiencia que le cambió la vida

Pese a todo, @laakarol destaca un punto positivo que para ella fue decisivo: el contacto con la naturaleza. Explica que, vivas donde vivas, conduciendo un poco siempre se llega al campo o a zonas tranquilas, "algo fundamental para desconectar y relajarse tras jornadas intensas". Para ella, vivir en un entorno natural fue lo que realmente cambió su experiencia en la isla.

En definitiva, irse a trabajar a Ibiza en temporada no es una vida sencilla, pero sí una experiencia intensa y única. Como resume la propia tiktoker, es un lugar donde el esfuerzo es alto, pero donde también ocurren cosas que solo pasan en Ibiza.