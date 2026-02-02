Estas son todas las fiestas confirmadas para este verano en las principales discotecas de Ibiza

El verano de 2026 en Ibiza promete ser una temporada llena de increíbles fiestas y residencias de renombrados DJ's y productores. Desde los gigantes de la isla hasta los clubes más exclusivos, la programación está llena de nombres internacionales y shows únicos. Aquí te traemos todo lo que necesitas saber sobre las fiestas confirmadas para este verano.

UNVRS: El regreso de grandes nombres y nuevas propuestas

David Guetta y su 'Galactic Circus'

Para su segunda temporada en la isla, el DJ y productor francés David Guetta regresará con su espectáculo 'Galactic Circus' en UNVRS, todos los viernes desde el 19 de junio hasta el 2 de octubre. Los fans de Guetta podrán disfrutar de una experiencia inmersiva que promete llevar la pista de baile a un nuevo nivel.

Carl Cox y su residencia dominical

El veterano DJ británico Carl Cox seguirá siendo el rey de los domingos en la discoteca de Sant Rafel, con su residencia que se extenderá del 21 de junio al 4 de octubre. Un total de 16 fechas para los amantes del techno y el house que buscan una fiesta legendaria.

Elrow regresa a UNVRS

La marca de entretenimiento más famosa de Ibiza, Elrow, ocupará los sábados en UNVRS con su residencia, que tendrá lugar del 6 de junio al 3 de octubre. Elrow sigue siendo sinónimo de diversión sin límites, con su característico enfoque en la música electrónica, el teatro y la fantasía.

Jamie Jones con 'Paradise: Starship Eden'

Otro regreso esperado es el de Jamie Jones, quien estará a cargo de 'Paradise: Starship Eden' todos los miércoles desde el 10 de junio hasta el 7 de octubre. Este show inmersivo, con un total de 18 fechas, sigue siendo uno de los favoritos de los fiesteros que buscan una experiencia única.

John Summit debuta en Ibiza

Una de las grandes novedades de este año será la llegada de John Summit a UNVRS. El DJ y productor estadounidense encabezará la nueva residencia 'Experts Only' los lunes, desde el 1 de junio hasta el 27 de julio. Será la primera vez que Summit tenga una residencia en la isla, y promete traer su característico estilo de house y tech house.

FISHER

La fiesta de FISHER, se celebrará los jueves en UNVRS, reforzando la presencia del sonido house más festivo en la sala.

FISHER – Defected

La fiesta Defected, liderada por FISHER, se celebrará los jueves en UNVRS, reforzando la presencia del sonido house más festivo en la sala.

Hï Ibiza: residencias de peso

Dom Dolla en viernes

El DJ australiano regresa con una nueva residencia los viernes, del 5 de junio al 28 de agosto, asumiendo uno de los días clave del club.

Francis Mercier – ‘Solèy’

El haitiano estrenará su primera residencia en Hï Ibiza con ‘Francis Mercier Presents Solèy’, todos los lunes del 1 de junio al 5 de octubre, con 19 fechas y una propuesta multicultural y sensorial.

Ushuaïa Ibiza: grandes shows al aire libre

Tomorrowland & Dimitri Vegas & Like Mike

Los miércoles seguirán siendo de Tomorrowland, con Dimitri Vegas & Like Mike, del 6 de mayo al 30 de septiembre. El show girará en torno a Planaxis, el universo submarino inspirado en el festival belga.

Martin Garrix, temporada 11

El DJ neerlandés celebrará su undécima temporada consecutiva en Ushuaïa, liderando los jueves desde el 2 de julio hasta el 24 de septiembre, con 13 fechas confirmadas.

Festival ‘I Love Reggaeton’

Ushuaïa también acogerá el festival ‘I Love Reggaeton’, que se celebrará del 3 de mayo al 7 de junio, ampliando la oferta musical más allá de la electrónica.

Amnesia: house, techno y nuevas residencias

Glitterbox en viernes

Glitterbox abandona Hï Ibiza y se traslada a Amnesia, donde ocupará los viernes durante 22 semanas, del 15 de mayo al 9 de octubre.

Do Not Sleep

La fiesta Do Not Sleep celebrará siete fechas, desde el 14 de mayo hasta el 23 de junio, reforzando la programación underground del club.

Metamorfosi

La fiesta Metamorfosi tendrá lugar todos los jueves, del 30 de junio al 29 de septiembre, apostando por sonidos techno y minimal.

You&Me

El sello You&Me también se suma a la programación de Amnesia, con fiestas todos los jueves del 2 de julio al 1 de octubre.

Pyramid en IMS Ibiza

Además, Pyramid celebrará una edición especial durante el IMS Ibiza, el viernes 24 de abril, con Sven Väth y Deborah De Luca como cabezas de cartel, junto a Luciano, Saoirse, Caal, Shlomo, Clara Cuvé y Katnada.

Pacha Ibiza: clásicos y sonidos comerciales

Sonny Fodera

El DJ australiano contará con residencia en Pacha Ibiza del 11 de mayo al 5 de octubre.

Robin Schulz

El alemán Robin Schulz ofrecerá fechas especiales los días 16 de mayo, 6 de junio, 5 de septiembre y 3 de octubre.

Music On

La fiesta Music On de Marco Carola seguirá siendo la gran protagonista de los viernes, uno de los clásicos indiscutibles de la isla.

Chinois Ibiza: house elegante y noches icónicas

Defected en jueves

La marca Defected tomará los jueves, desde el 7 de mayo hasta el 8 de octubre, con 23 semanas dedicadas al house.

Claptone – ‘The Masquerade’

Claptone regresará con ‘The Masquerade’, ocupando los sábados del 16 de mayo al 10 de octubre.