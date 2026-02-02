Medio Ambiente
Recuperación de un humedal de Ibiza: Medidas para salvar los portales de 'feixa'
Los ayuntamientos de Ibiza y Santa Eulària se comprometen a remodelar los elementos patrimoniales del Prat de ses Monges
Las iniciativas para recuperar el Prat de ses Monges también incluyen los característicos portales de feixa, las estructuras que servían de entrada a las parcelas de cultivo enmarcadas por las acequias de riego. Tal y como ha avanzado este jueves el concejal de Medio Ambiente, Jordi Grivé, el Ayuntamiento de Ibiza y el de Santa Eulària se han comprometido a restaurar este año una quincena de estos elementos patrimoniales.
Ambos consistorios reciben inversiones del Consell de Ibiza dentro del Plan Especial de ses Feixes, el programa de actuaciones acordado entre estas administraciones para salvaguardar el humedal. Por otra parte, Grivé también ha avanzado que en las próximas semanas se reunirá la mesa de participación para la recuperación de ses Feixes de Talamanca, de la que también forman parte entidades vecinales y conservacionistas, para seguir impulsando la inclusión de este paraje dentro de la Red Natura 2000.
A través de la Red Natura 2000, la futura gestión de ses Feixes podría beneficiarse de subvenciones europeas, en cumplimiento de las directivas comunitarias que obligan a los territorios a restaurar ecosistemas degradados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multa con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches de Ibiza
- Espectacular accidente de un coche que ha caído a la terraza de una vivienda en Ibiza
- La Aemet advierte: llega una nueva 'borrasca de gran impacto' que pondrá a Ibiza en alerta naranja
- La tormenta arranca un árbol y lo tumba contra una terraza en pleno centro de Ibiza
- Ibiza se prepara para el eclipse: la DGT activa medidas especiales de tráfico en Baleares
- El temporal obliga a cancelar conexiones marítimas con Ibiza
- El Parador de Ibiza lanza una oferta especial con descuento para residentes
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza