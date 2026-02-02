Recuperación de un humedal de Ibiza: Medidas para salvar los portales de 'feixa'

Las iniciativas para recuperar el Prat de ses Monges también incluyen los característicos portales de feixa, las estructuras que servían de entrada a las parcelas de cultivo enmarcadas por las acequias de riego. Tal y como ha avanzado este jueves el concejal de Medio Ambiente, Jordi Grivé, el Ayuntamiento de Ibiza y el de Santa Eulària se han comprometido a restaurar este año una quincena de estos elementos patrimoniales.

Ambos consistorios reciben inversiones del Consell de Ibiza dentro del Plan Especial de ses Feixes, el programa de actuaciones acordado entre estas administraciones para salvaguardar el humedal. Por otra parte, Grivé también ha avanzado que en las próximas semanas se reunirá la mesa de participación para la recuperación de ses Feixes de Talamanca, de la que también forman parte entidades vecinales y conservacionistas, para seguir impulsando la inclusión de este paraje dentro de la Red Natura 2000.

A través de la Red Natura 2000, la futura gestión de ses Feixes podría beneficiarse de subvenciones europeas, en cumplimiento de las directivas comunitarias que obligan a los territorios a restaurar ecosistemas degradados.