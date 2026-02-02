Reconocida una incapacidad parcial tras un cáncer de mama

Una dependienta de un supermercado de Ibiza que sufrió un cáncer de mamá y varias secuelas a consecuencias de su enfermedad ha encontrado reconocimiento en los tribunales a su petición de incapacidad parcial permanente, cuya demanda ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social fue rechazada en primera instancia por el Juzgado de lo Social número 1 de Ibiza.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Balears ha estimado parcialmente el recurso de la mujer, de 32 años, en una sentencia que concluye que las secuelas derivadas de la enfermedad y de los tratamientos oncológicos redujeron su rendimiento laboral en más de un 33%, umbral legal para reconocer la incapacidad permanente parcial.

En 2022, la afectada fue diagnosticada de un carcinoma infiltrante de mama y recibió quimioterapia, cirugía con vaciado axilar, radioterapia y tratamiento hormonal. Aunque actualmente no presenta recaída oncológica, los magistrados consideran acreditado que padece secuelas persistentes, como fatiga, debilidad muscular, parestesias en los dedos, dolor y limitaciones funcionales en el brazo derecho, agravadas por los esfuerzos repetidos y el manejo de cargas propios de su profesión.

«Fuera de toda duda»

El tribunal subraya que estas limitaciones inciden de forma clara en las tareas fundamentales de una dependienta de supermercado, que requieren carga biomecánica, movimientos repetidos y uso continuado de los miembros superiores. En este sentido, el juez Antoni Oliver recalca que está «fuera de toda duda» el hecho de que estas secuelas han provocado «una disminución del rendimiento superior al 33%». Sin embargo, descarta reconocer una incapacidad permanente total, ya que la afectada ha podido continuar trabajando en campañas posteriores.

Como consecuencia del fallo, el TSJB también ha condenado a la Tesorería General de la Seguridad Social a abonar a la mujer una indemnización de 29.646 euros, la cantidad equivalente a 24 mensualidades de su base reguladora.