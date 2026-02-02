Del ramen al corn dog: el Freakend también se saborea en Sant Antoni

Jugar una partida de Mario Kart, participar en Taiko no Tatsujin, comer gyozas, mochi helado o ramen, o leer manga. Estos son solo algunos de los múltiples atractivos que disfrutan los asistentes a la undécima edición del 'Freakend', celebrada este domingo, 1 de febrero, en el Espai Jove de Sant Antoni. Todo un reclamo para los amantes de la cultura japonesa y, especialmente, para el mundo otaku.

"¿Cuándo empieza?", preguntan Izan Marí Blasco y Jesús López, dos jóvenes de 15 años, que se encuentran delante del Espai Jove al llegar el mediodía, a la espera de que arranque el acto. En la puerta hay un pequeño letrero escrito a bolígrafo que indica que la jornada lúdica comienza a las 12.15 horas, es decir, con 15 minutos de retraso respecto a lo previsto, una situación que altera ligeramente a los dos amigos, que ya tienen ganas de "disfrutar de un día diferente de la mano de la cultura otaku, una temática que nos gusta desde que somos pequeños".

Juego japonés Taiko no Tatsujin, donde los jugadores golpean un tambor taiko de juguete al compás de música pop, anime y videojuegos. / J.A RIERA

Marí descubrió la cultura otaku gracias a su hermano mayor, mientras que López se enteró "por culpa de Internet". Ambos amigos, que no es la primera vez que disfrutan de la jornada, comparten una preferencia: "Lo que más nos gusta son los videojuegos, principalmente Mario Kart".

Precisamente, los videojuegos parecen ser lo que más triunfa entre los pequeños asistentes. Este es el caso de Lorena Costa González, que acude al Espai Jove para acompañar a sus hijos, Aníbal y Marc. Este último, con el rostro iluminado por la ilusión ante lo que está viendo, se dirige a su madre para pedirle que le acompañe a uno de los videojuegos. “Es que lo que más le gusta, y desde hace tiempo, son los videojuegos. De hecho, le gustan mucho más que, por ejemplo, los mangas”, explica.

Los videojuegos, uno de los principales atractivos de la jornada. / J.A RIERA

Dentro de este ámbito, tiene una clara preferencia: “Le encanta el FC [anteriormente denominado FIFA]”. Eso sí, el FC, mítico videojuego de fútbol, supone un atractivo extra, ya que no guarda una relación directa con la cultura japonesa. Por su parte, Aníbal quiere jugar al "Roblox".

Una de las actividades manuales del 'Freakend'. / J.A RIERA

Uno de los principales atractivos del ‘Freakend’ es la oferta culinaria japonesa. En el último piso se encuentra Matías, cocinero del restaurante Es Ventall de Sant Antoni, quien, de la mano de dos compañeros, está acabando de preparar diversos platos como gyozas de pollo y verdura o ramen de pollo, ternera, gambas, verduras, picante, curry y pato. Aunque lleva varios años participando, en esta edición deciden introducir una novedad, ligada a la gastronomía estadounidense: el corn dog, una salchicha, generalmente de cerdo o ternera, recubierta de una gruesa capa de masa de maíz.