Rafal Trobat espera iniciar el mayor proyecto de conservación forestal de Ibiza a finales de año

El mayor proyecto de ordenación forestal de Ibiza ya tiene una fecha de inicio cercana. La Asociación de Vecinos de Rafal Trobat, referente en actuaciones de concienciación y cuidado del medio ambiente en la isla, presentó el pasado mes de junio el proyecto de planificación de la masa forestal que, junto a la zona de Can Xumeu, abarca una superficie de 320 hectáreas. Se trata del más amplio de la isla ya que los dos planes aprobados hasta ahora eran cada uno de 130 hectáreas, a implementar en Cala d'Hort y es Amunts.

El plan de ordenación de Rafal Trobat se entregó al servicio de Gestión Forestal de Baleares y actualmente se encuentra en tramitación por lo que, a pesar de los tiempos que suele llevar a la administración gestionar estos procesos, los vecinos esperan empezar a implementar las actuaciones antes de que acabe este año. Según explica el tesorero de la asociación, Rafael Tur, el proyecto marca "la hoja de ruta" a seguir durante los próximos diez años y contempla la aplicación de medidas en tres grandes ejes enfocados a mejorar la gestión de la zona a nivel forestal, recreativo y cultural.

Prevención de sequía y plagas

Por un lado, el proyecto se enfoca a mejorar las condiciones de la masa forestal "para reducir el riesgo de incendios y mejorar las condiciones de resiliencia de la masa contra la sequía y los ataques de plagas forestales", explica el ingeniero de Montes Vicent Ribas, que ha elaborado el plan de gestión. Para ello, el proyecto contempla identificar las zonas en las que se puede y debe intervenir (por sobredensidad de pinos o afectación de coleópteros escolítidos) sin afectar a la capacidad de crecimiento del bosque. Según los cálculos de Ribas, el volumen de madera, que en Rafal Trobat y Can Xumeu es principalmente de pino blanco (pinus halepensis), es de 33.000 metros cúbicos, con un crecimiento anual medio de entre 300 y 400 metros cúbicos, en los que la masa joven crece más que la vieja. Con estos datos, apunta que, como máximo, se podrían extraer unos 500 metros cúbicos de madera al año para aprovecharla como combustible para biomasa. "En Ibiza no tiene mucha tirada pero según dónde, la astilla de biomasa para quemar calderas tiene este año un precio más alto del que solía tener", indica Ribas, que aunque por el momento no contempla que se vaya a conseguir algún beneficio de la biomasa extraída, al menos se espera "conseguir el coste cero".

El ingeniero tiene en cuenta que hace unos días la Junta de Andalucía informó de la exportación de 4.200 toneladas de biomasa desde el Puerto de Sevilla a una planta de generación eléctrica en Francia, como una de las opciones que podría existir para lo generado en esta zona de la isla, aunque tiene en cuenta que en la isla "hay suficiente capacidad de demanda energética como para que la biomasa que se genere sea transformada en energía sin tener que embarcarla". Ribas calcula que en toda la isla de Ibiza "hay un potencial de producción de biomasa de 20.000 metros cúbicos anuales" que podrían alimentar calderas de biomasa como las de "las piscinas" o las de "varios edificios municipales". Sin embargo, actualmente estima que no hay una demanda de biomasa de más allá de unas 200 toneladas anuales, por lo que señala que finalmente "el mercado regulará lo que se podrá ir extrayendo porque si se cumple toda la ejecución del proyecto y no tenemos un comprador de esa biomasa, también sería un problema".

Por otro lado, el proyecto también contempla un eje de regulación de usos recreativos "y esto tiene un impacto sobre el territorio, así como el territorio genera riesgos sobre la gente", indica Ribas: "Si tienes una zona en la que hay árboles tumbados o medio tumbados por una ventolera y por allí pasa mucha gente, tienes la repsonsabilidad de hacer un tratamiento de mejora de esa masa para hacer que sea segura", apunta, además de mencionar la costumbre de la gente que pasea o va en bicicleta por la zona suele tirar algún residuos, ante los que cabe que en el bosque "haya una combustibilidad baja como para que no se inicie un fuego virulento". Por este motivo, el proyecto contempla la inclusión de cartelería para concienciar a la población sobre el cuidado del entorno, así como para prohibir los usos recreativos de motor, que "es un problema generalizado en toda la isla". En este sentido, el proyecto cuenta con "indicadores para ir controlando anualmente" que no se abran caminos nuevos para la circulación de motos y contemplar si están generando algún perjuicio en la zona.

Por último, el proyecto también contempla actuaciones sobre el patrimonio etnográfico y cultural: "En Ibiza tenemos un tipo de territorio en el que las fincas tienen una mezcla imbrincada de terreno forestal y agrícola. En el primero tenías aprovechamiento de cal, carbón, abejas [...] y después los típicos canales que tenían una higuera o viña en cada feixa" y quedó abandonado por la migración del campo a la ciudad en la década de los años 60 y 70, que ahora se deben recuperar, indica Ribas.

De este modo, el proyecto además de ser pionero en la isla se convierte en un "ejemplo y motivación" para otras zonas de la isla que necesitan regenerarse: "Rafal Trobat siempre ha abanderado el asociacionismo de gente local que quiere cuidar el territorio y es una muy buena iniciativa que hayan hecho el plan de ordenación porque es una hoja de ruta de lo que podrían llegar a conseguir", opina Ribas.