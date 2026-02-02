Rafael Triguero, alcalde de Ibiza: "Damos un paso adelante para la recuperación integral de ses Feixes"

Ses Feixes des Prat de ses Monges podrían revertir la imagen de abandono que arrastran desde hace décadas. Al menos una pequeña parte de ellas, gracias a un acuerdo alcanzado con dos propietarios que ceden sus parcelas a la Associació de Productors d'Agricultura Ecològica d'Eivissa i Formentera (Apaeef), que se encargarán de su gestión medioambiental o de recuperarlas para la actividad agrícola.

"Damos un paso adelante para la recuperación de ses Feixes a través de la colaboración público-privada", ha destacado este lunes el alcalde, Rafael Triguero, durante la presentación de estos convenios de custodia del territorio. El Ayuntamiento ha ejercido de mediador entre los propietarios y el colectivo de agricultores para poner en marcha una iniciativa que nace con la voluntad de multiplicarse.

"Se trata de una idea muy buena para recuperar ses Feixes y esperemos que muchos otros propietarios se animen a seguir el ejemplo", ha valorado Marga Torres tras ceder su terreno en el Prat de ses Monges, sa Feixa d'en Lluquí. Además de Torres, la Fundación Sant Joan de Déu dona en régimen de custodia el otro terreno, sa Feixa d'en Lluís, para dar comienzo a esta campaña.

Las actuaciones

En total, Apaeef pasa a disponer de unos 8.000 metros cuadrados entre las dos parcelas, donde acometerá intervenciones diferentes en función de su estado: "Son espacios que han estado en desuso durante muchos años", ha señalado la coordinadora del proyecto de Banco de Tierras de Apaeef, Maribel Juan.

Es Prat de ses Monges goza ahora de valores como humedal de interés por su flora y su diversidad ornitológica, pero algunas de sus zonas no podrán recuperar de primeras su antigua actividad agrícola por la elevada salinidad del suelo.

Representantes del Ayuntamiento, de Apaeef y propietarios de ses Feixes durante la presentación del programa de recuperación. / Vicent Marí.

Así, en una de las parcelas se cultivarán hortalizas como antaño, además de restaurarla para proteger su fauna y flora. En cambio, la otra feixa que gestionará Apaeef se dedicará a la protección medioambiental y también se creará un vivero de vegetación autóctona del humedal, con el fin de que sirva para restaurar futuras parcelas del Prat de ses Monges.

"También nos planteamos probar de cultivar arroz, porque aguanta muy bien la salinidad», ha destacado Vicent Marí, Palermet, el agricultor que trabajará ambas feixes. Tradicionalmente, ses Feixes, tanto las de Talamanca como las del Prat de Vila, se habían dedicado al cultivo de hortalizas, además de alfalfa para los animales. No obstante, en sus viajes a Ibiza en la segunda mitad del siglo XIX, "el archiduque [Luis Salvador de Austria] escribió que el principal cultivo era el algodón, que ahora está completamente desaparecido", apunta Palermet.

Eso sí, antes de emprender ninguna siembra, primero tocará limpiar acequias y conservar los elementos patrimoniales de la zona.

Los convenios también se acompañarán de actividades pedagógicas y de divulgación ambiental en es Prat de ses Monges, así como la redacción de un plan de anual de actuaciones.

Solo en es Prat de ses Monges

La recuperación agrícola y ambiental de ses Feixes tiene la vocación de ir creciendo a través de estos convenios de custodia de terrenos, aunque ahora deben superar un importante escollo: "Es difícil encontrar a los propietarios e incluso hay vecinos que no saben de quién es la feixa que tienen al lado", lamenta Palermet.

Cabe tener en cuenta que este espacio históricamente ha estado configurado por 70 pequeñas parcelas de cultivo entre los canales de regadío diseñados en época árabe, de entre mil y siete mil metros cuadrados cada una. Todas ellas eran propiedad de vileros que no vivían en las cercanías y, actualmente, solo hay unas contadas viviendas repartidas en el Prat de ses Monges.

Al contrario que en el resto de la isla, donde la tierra solía heredarse, "las feixes se compraban y vendían con mucha asiduidad". De ahí que una misma parcela pueda llegar a conocerse con varios nombres diferentes, en función de los sucesivos propietarios que haya podido tener.

Por otra parte, de momento este plan de recuperación se va a limitar al Prat de ses Monges. Preguntado por la posibilidad de ampliarlo al Prat de Vila, el concejal de Medio Ambiente, Jordi Grivé, confiesa que allí se dan unas circunstancias "más complejas". "Es una buena idea, pero allí existen restricciones urbanísticas que han provocado litigios de una serie de propietarios contra el Plan General de Ordenación Urbana. Estamos en una situación delicada", lamenta Grivé.