El PSOE de Ibiza defiende la reforma de la financiación y cifra en más de 50 millones el aumento de recursos para la isla

La Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE) ha defendido la reforma del sistema de financiación autonómica propuesta por el Gobierno de España y ha aprobado una resolución de apoyo durante la reunión de su Comisión Ejecutiva. Su secretario general, Vicent Roselló, ha calificado la reforma de "oportunidad histórica" para las Illes Balears y especialmente para Ibiza.

Financiación autonómica: cifras para Baleares e Ibiza

Según la nota de prensa, la propuesta del Gobierno contempla una aportación adicional de 21.000 millones de euros al conjunto de las comunidades autónomas. En el caso de Balears, el PSOE sostiene que el impacto sería de 412 millones de euros más al año, lo que situaría a la comunidad autónoma "por primera vez en la historia democrática" por encima de la media estatal en financiación por habitante.

A partir de ese escenario y "teniendo en cuenta el gasto del Govern balear" en la isla, la FSE-PSOE calcula que la ciudadanía de Ibiza recibiría entre 50 y 60 millones de euros. Además, apunta que el Consell Insular de Ibiza podría obtener aproximadamente 8 millones de euros adicionales de financiación no condicionada para destinar libremente a sus competencias, citando ámbitos como servicios sociales, cooperación municipal, cultura, patrimonio, transporte público o red viaria.

Roselló ha criticado al presidente del Consell, Vicent Marí, al afirmar que "un día reclama financiación extraordinaria del Estado para carreteras y, al día siguiente, dice no" a un incremento anual de recursos que, según sostiene la nota, podría destinarse tanto a la red viaria como a otras necesidades de la isla. El dirigente socialista también ha instado al PP de Ibiza a "recapacitar" y a aprovechar lo que considera una oportunidad, en lugar de seguir lo que denomina la estrategia del "no a todo".

Pensiones: "Se revalorizarán sí o sí"

En la misma reunión de la Comisión Ejecutiva, Roselló ha valorado el compromiso del Gobierno de España con los pensionistas y ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los más de 20.000 pensionistas de Ibiza. Según ha señalado, "las pensiones se revalorizarán sí o sí, con o sin el apoyo del PP", y ha defendido que se trata de un compromiso "irrenunciable" del Gobierno de Pedro Sánchez con quienes "han trabajado y cotizado durante décadas" y se han ganado el derecho a una jubilación digna.

El secretario general socialista ha asegurado que el PSOE no dejará "desamparadas" a las personas que reciben una pensión en Ibiza y ha afirmado que la revalorización es una prioridad absoluta, por lo que el Gobierno trabajará para aprobarla "en los próximos días", al margen de lo que califica como "obstruccionismo" del Partido Popular.

Roselló ha criticado duramente la posición del PP, al que acusa de haber votado en contra de la revalorización de las pensiones en el Congreso de los Diputados y de utilizar a los pensionistas "como rehenes" en su estrategia política.

Regularización de migrantes: "medida de justicia social"

El dirigente socialista también ha expresado su apoyo a la regularización extraordinaria de migrantesaprobada recientemente por el Gobierno del Estado. En su valoración, la ha definido como una "medida de justicia social" que reconoce la contribución de estas personas a la economía y a la sociedad, y ha señalado que muchas trabajan, según indica, en sectores esenciales como la hostelería, la construcción o el cuidado de mayores, sectores que considera clave para Ibiza.

Roselló ha contrapuesto esta medida a la actuación que atribuye al PP en Ibiza y ha lamentado que el Consell Insular presidido por Vicent Marí haya retirado a personas migrantes la tarjeta de transporte público. Frente a ello, ha defendido que el PSOE garantiza derechos fundamentales, ofrece seguridad jurídica a las empresas, contribuye a reducir la economía sumergida y ayuda a combatir la explotación laboral.

Críticas al PP y defensa del "escudo social"

En el plano político, Roselló ha afirmado que el PP "ha perdido el norte" y que se ha plegado a las políticas de Vox. En la nota, el secretario general de la FSE-PSOE concluye que el PSOE es "la única garantía" de protección de los derechos sociales en Ibiza y en el conjunto de España. Según su argumentación, mientras el PP "congela pensiones, bloquea medidas de justicia social y rechaza" reformas como la nueva financiación autonómica, los socialistas seguirán trabajando para defender los intereses de las personas trabajadoras, los pensionistas y los colectivos más vulnerables.