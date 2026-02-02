Fernando Ribas, veterinario de Ibiza, sobre la procesionaria: "Es como una medusa, si te pica una, te pica y ya está, pero si te pican 20 en el mismo sitio se te cae la mano"

El veterinario Fernando Ribas del Río, con clínica en Ibiza, advierte de la peligrosidad de la procesionaria, "una polilla" que cada año le trae a sus instalaciones entre "seis y 10 casos" de perros que han sido víctimas de sus efectos urticantes.

Esta "polilla" voladora se aparea y pone huevos en verano "en las copas de los pinos, y esos huevos pasan allí todo el invierno". Después, narra que "cuando llega la primavera, salen de las bolas que están en los pinos y empiezan a bajar", como la oruga que se conoce comúnmente. En el momento en el que bajan al suelo, explica que se entierran. Y como curiosidad, añade: "Ese camino lo hacen en fila india, en procesión y de ahí el nombre de 'procesionaria'".

Explica que el gusano, "tiene como pelos, muchos pelos" y que estos son "muy alergénicos, urticariformes" y que, por ende, "producen una reacción alérgica muy severa". El veterinario lamenta que los perros tienen el hábito de "explorar mucho el mundo para comer": "Todo lo que no saben lo muerden, huelen, chupan o mastican". Y, en ese momento, explica que es cuando la procesionaria "les pica en la boca y produce todas las lesiones".

Qué peligros trae

Aclara Ribas del Río que su peligrosidad depende de la dosis, y que si se toca "solo un poco del gusano, no va a pasar nada, a lo mejor una pequeña irritación". Añade, aunque si el perro empieza a "morder, olisquear o a comerse alguno de los gusanos, los daños pueden ser gravísimos".

Cuanta que ha habido ocasiones en que "venían animales con unas lesiones en la boca tremendas" a su consulta. En este aspecto, "si las mastican mucho, la boca se les hincha, empieza a sangrar, se empieza a hinchar mucho, el animal empieza a frotarse muy fuerte, intentando quitarse los pelos", y que esto tiene efectos "gravísimos": "Dependiendo de cuántas orugas haya mordido, incluso se le puede llegar a necrosar y caer un trozo de labio o de la lengua". Alerta, asimismo, de que "puede haber peligro para su vida" y que "son muchas las mascotas que mueren".

Hace una comparativa entre la procesionaria y las medusas: "Le explico a la gente que es como una medusa, si te pica una medusa, te pica y ya está, si te pican 20 medusas en el mismo sitio, se te cae la mano", reflexiona.

Qué hacer cuando afecta a tu mascota

Destaca que "es importante saber cómo actuar cuando te pasa". E insiste con las medusas: "No hay que frotar, se tiene que intentar quitar todos los pelos que hay, pero con agua a presión". Propone "una botella de agua" con la que "aprietas a chorro" con "agua fresca". De esta manera, "vas echando agua a la boca para quitar todo lo que haya".

Advierte de que antes de introducir la mano del humano a la boca del perro, es recomendable "llevar guantes", ya que, en caso contrario, "le van a picar a la persona también". Detalla que el procedimiento entonces tiene que ser: "Ponerse guantes, intentar sacar todo lo que hay en la boca, poner agua a presión, no frotar, intentar quitar lo máximo posible de los gusanitos e ir al veterinario".

Una vez en la clínica del veterinario, indica que "se aplican corticoides, antihistamínicos, antibióticos, analgésicos, dependiendo de la severidad", y que si es un caso "sencillo", "en un día se soluciona". Insiste, no obstante, que "las lesiones pueden llegar a ser permanentes y muy graves". Las advertencias para los dueños son: "Tengan cuidado cuando salen a pasear en esta época del año, lleven una botella de agua y unos guantes, por si acaso hay mala suerte". En caso de que la mascota "babee mucho", si piensan que ha podido morder alguna oruga, "hay que ir lo antes posible al veterinario".

Dónde y cuándo tener más cuidado

Es algo que los veterinarios "ven todos los años". Aún no ha llegado la primavera, pero "ya están empezando", puesto que "es temporada de que los gusanos bajen de los árboles y empiecen a caminar por el bosque". Enfatiza Ribas del Río que si se empiezan a identificar estos gusanos, sea por los "caminos que se ven" por el bosque, "se evite ir por las zonas donde haya pinos", dado que "si no hay pinos, no hay procesionaria".

Los veterinarios también hacen advertencias desde las redes sociales. Advierte, a su vez, que aunque puede afectar a todos los animales, suele ser un peligro más recurrente para los perros, "más que para los gatos", dado que "el gato no se come un gusano que va pasando por allí".

Casos que ya ha tenido

Cuenta que este fin de semana ya han tenido un caso: "Un caso leve en un perro que iba por el bosque, olisqueó una oruga, pero no llegó a desarrollar un cuadro inflamatorio severo". Suelen tener entre seis y 10 casos anuales, pero cada año hay menos casos "graves" porque la gente "cuando identifica a las procesionarias, deja de ir al bosque".

Ribas del Río tuvo un caso grave en el pasado, cuando se vieron en la obligación de "amputar parte de la lengua" del perro, y lamenta que han tenido "algún caso con lesiones no son tan severas, pero que no han sobrevivido".