El Parador de Ibiza, ‘barato’ entre el lujo, ‘caro’ entre los 4 estrellas

¿Es caro o barato dormir en el Parador de Ibiza? Depende de lo que esté dispuesto a pagar y de con qué se compare. A primera vista, las tarifas de este nuevo alojamiento de cuatro estrellas parecen caras, al menos para bolsillos menos pudientes y comparadas con otros de su misma categoría, pero incluso resultan competitivas respecto a los de categoría superior. Y hasta baratas. También depende de la época.

Abril

Alojarse en el Parador pitiuso en abril, al inicio de la temporada (hemos escogido, para comparar, los días 6 y 7 de ese mes y en habitación doble) cuesta 259 euros por noche en una Doble Standard; 342 en Doble Superior, y 425 en la denominada Junior Suite. Sin desayuno. Desde luego, es muchísimo más barato que dormir (del 24 al 25, cuando abre) en el Six Senses (un cinco estrellas), donde la más habitación básica, la Deluxe (con desayuno sí o sí), sale por 808 la noche, y la Sea View One Suite Balcony (sí, todos usan estas rimbombantes denominaciones), por 1.615 euros (está en oferta, ojo).

Comparativamente, en el Ibiza Gran Hotel (del 22 al 23 de abril) tienen unas tarifas similares (algunas, más baratas) que las del Parador en abril, y eso que es un cinco estrellas gran lujo: 260 euros en la Premium Room, 290 en la Luxe Room y 340 en la Junior Suite (85 euros más barata). Eso sí, su Grand Suite Isla Blanca sale por 6.700 euros esos días. El Me Ibiza, que abre el 16 de abril, sale en esas fechas más barato: 163 euros en la habitación Always, 232 en la Superior con vistas al mar, y 1.592 en la Exclusive ME+ Connected Suites con Vista Mar y Terraza.

Si comparamos las tarifas del Parador con las de los alojamientos de su misma categoría, los hoteles de cuatro estrellas, resultan algo más caras. En el THB Los Molinos, la doble con ‘vista a la calle’ cuesta (del 6 al 7 de abril) 180 euros (tres euros más la que tiene vista al mar), y la Junior Suite, 228 euros (casi 200 euros menos que el Parador). En el Ibiza Twiins, la habitación Balcony (con desayuno) está (del 1 al 2 de mayo, antes está cerrado) a 217 la noche; la Side Sea View Balcony a 244, la Solarium a 316 y la Elevate Upper Level, a 388. Y eso que todas estas tarifas incluyen desayuno: las del Parador son aún más caras si se añade el café, el zumo de naranja y los croissants.

Al inicio de la temporada, cuesta 259 euros dormir una noche en una Doble Standard

Lo mismo sucede en esas fechas en el Dorado, en Platja d’en Bossa, que ofrece tarifas muy competitivas teniendo en cuenta su elevada calidad: 148 euros por la Junior Suite (y con desayuno), 180 por la Suite y 207 por la Suite con vistas al mar (todas ellas en oferta ahora).

En el caso de La Torre del Canónigo, otro cuatro estrellas (pero small luxury) situado en Dalt Vila, muy cerca del Parador, hay que pagar 317 por dormir una noche en la habitación básica doble, 352 en la standard doble, 405 en la superior y 2.191 en la Suite de Luxe.

Agosto

En plena temporada (hemos escogido, para comparar, las tarifas del 6 al 7 de agosto), la Doble Standard del Parador de Ibiza se dispara a 512 euros la noche (sin desayuno); la Doble Superior, a 688, y la Junior Suite, a 864 euros. Pero son algo más altas las del Me Ibiza de Melià: 639 euros la Always, 725 la Superior… Y 3.124 la Beyond con vistas al mar (con piscina privada).

En The Site (de Palladium, antiguo Hard Rock), pasa como con el Me: hay infinitas tarifas, pero la más básica (pese a su nombre) es la Deluxe Premium, por la que esos días de agosto hay que abonar 856 euros por noche y 901 en el caso de la Coya Deluxe PremiumTerra. Lo más caro es su Penthouse: 6.214 euros (tiene hamman, terraza con jacuzzi, zona chill-out, etc).

Desde luego, el Parador sale mucho más barato que dormir en el Six Senses, cuyos precios parten de los 1.575 euros por la habitación Deluxe. Imaginen el resto. En el Ibiza Gran Hotel, las tarifas más baratas son las del Premium Room: 920 euros. Su Junior Suite está a 1.120 euros la noche. Y la Grand Suite Isla Blanca, a 8.700.

La tarifa media de los hoteles de cuatro estrellas en el mes de agosto de 2025 fue de 247,8 euros

Eso sí, las tarifas del Parador superan a las de sus competidores directos, los cuatro estrellas, por ejemplo, el THB Los Molinos (406 euros en la doble con vistas a la calle y 422 las que tienen vistas al mar), el Ibiza Twiins (495 por la Balcony, 507 por la Side Sea View Balcony y 651 por la Elevate Upper Level) o el Dorado (en diferentes fechas de agosto, pues no todas están ya disponibles: 550 por la Junio Suite, 565 por la Suite y 490 por la Suite con vistas al mar). En La Torre del Canónigo (hotel boutique), la habitación doble básica está disponible por 471 euros; la doble standard, desde 524 euros, y la superior, desde 603 euros, si bien hay otras estancias de lujo mucho más caras.

Media según alojamiento

Según las estadísticas del Ibestat sobre las tarifas medias diarias, las del Parador en el mes de abril están por encima de la media registrada ese mes en 2025, que fue de 149,7 euros en los alojamientos de cuatro estrellas. La tarifa media de los hoteles de cuatro estrellas en el mes de agosto fue de 247,8 euros, casi la mitad que la más básica del Parador, mientras que las de los de cinco estrellas alcanzó los 503 euros, aproximadamente la que prevé el nuevo establecimiento de Dalt Vila para el inicio de ese mes de 2026.