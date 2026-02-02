Maribel Martínez, presidenta de Apaac en Ibiza: "Llegan personas que tenían que hacerse la revisión con el oncólogo a los seis meses y ya llevan un año esperando"

Las asociaciones y plataformas oncológicas de Ibiza consideran "muy positiva" la reunión que han mantenido este lunes con la consellera balear de Salud, Manuela García. En ella, la responsable de la sanidad balear les anunció la incorporación de un quinto oncólogo a la plantilla del Hospital Can Misses y la creación de una nueva figura en esta área, la de gestora oncológica.

"Nos ha interesado mucho y nos parece importante la incorporación de la gestora de casos para que los pacientes vayan directamente a alguien que les pueda solucionar el problema o la pregunta que tengan de una manera mucho más rápida y dinámica", apunta Maribel Martínez, presidenta de Apaac, tras la reunión.

Teniendo en cuenta que el tiempo es lo más importante para los pacientes, Martínez ha preguntado en este encuentro por las revisiones a los pacientes oncológicos, donde señaló que "hay bastante retraso". "Hay personas que tienen que hacer revisiones cada seis meses, cada nueve o cada año... Y llegan pacientes que tenían que hacerse la revisión a los seis meses y ya están en el año y todavía no han podido tener su cita o sus pruebas", lamenta.

En estos casos, apunta que al retraso se le suma la "preocupación y la angustia" por la incertidumbre de si el tratamiento ha dado resultado o se produce una recaída. "Esto es un tema muy importante porque siempre hablamos de prevención".

"Nos han dicho que al haber ahora otro oncólogo más, todo esto se tiene que ir reduciendo", apunta ante los medios de comunicación. De hecho, como Salud autorizó que a la plantilla se pudieran incorporar hasta dos especialistas más, Martínez indica: "Tenemos la vista puesta en el séptimo" oncólogo.