Manuela García, consellera de Salud, ante la incorporación del quinto oncólogo al hospital de Ibiza: "Vamos a esperar tres meses a que la situación se pueda regular"

La consellera de Salud, Manuela García, ha anunciado este lunes la contratación de un quinto oncólogo para la plantilla del Hospital Can Misses. Con su incorporación al Área de Salud de Ibiza y Formentera, prevista para esta semana, el centro dispone de todos los especialistas en cáncer para los que está dimensionada su plantilla. Ahora, García apunta que depende de la organización del propio hospital cuándo se normalizará el servicio: "Pero vamos a esperar siquiera tres meses a que la situación se pueda regular de una manera similar a la que había antes, porque hay que tener un poco de margen y no me gusta aventurarme a decir mañana o pasado porque no sería real", apunta.

Hasta el momento, la plantilla de Oncología Médica contaba con cuatro especialistas, después de que se incorporase el doctor Hernán Rodríguez Montani a principios de enero de este año. La falta de profesionales se agravó a finales del año pasado, cuando el servicio llegó a disponer únicamente de tres oncólogos. Ante esta situación, el Área de Salud reorganizó la actividad para garantizar que se cubrían las consultas y el inicio de los tratamientos. A pesar de ello, las asociaciones de personas afectadas por el cáncer en Ibiza trasladaron su preocupación ya que, tras la primera atención con el especialista, había acumulaciones de varios meses para las visitas de seguimiento.

Cabe recordar que, dadas las características del servicio del Hospital Can Misses, Salud autorizó que la plantilla de Oncología puediera ampliarse todavía con dos profesionales más, por lo que García destacó que la búsqueda de especialistas no cesa.

Estudio en Son Espases para ampliar el servicio de hospedería

Por otro lado, la consellera indicó que siguen trabajando en reducir los plazos de reintegro de gastos o compensaciones en concepto de dietas y transporte para los pacientes que deben desplazarse a otra isla para recibir asistencia médica. García se comprometió el pasado octubre a reducir este tiempo de espera a tres meses, dado que IbSalut estipula que pueden ser hasta seis desde que finaliza la asistencia en el centro hospitalario. "Es cierto que ha habido determinadas situaciones en el servicio de prestaciones, básicamente algunas bajas por enfermedad, que sí que han hecho que se prolongase", explicó al respecto.

La consellera apuntó que ahora se está recuperando la actividad, además de que se está "haciendo un estudio en el Hospital Son Espases a nivel de hospedería para intentar ampliarla". "Son dos elementos que vamos trabajando a la vez y sé perfectamente lo que supone salir de tu casa y no solamente tener un problema de salud, sino tener que salir de tu casa y tener que ir fuera y dormir o tener un familiar allí", añadió.

Por último, la consellera avanzó que en su próxima reunión con las asociaciones de pacientes oncológicos de Ibiza espera hablar del programa de detección precoz del cáncer de colon: "Sobre todo para intentar ampliar la participación porque la cobertura es del 100%, pero hay poca gente que llega a hacerse la prueba y participa en el proyecto". Por este motivo, apuntó que la colaboración de las organizaciones de la isla puede ayudar a llegar a más personas.