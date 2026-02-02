Llega la borrasca 'Leonardo' a Ibiza: ¿qué tiempo hará este fin de semana en el arroz de matanzas de Sant Antoni?

El tradicional arroz de matanzas de Sant Antoni llega el próximo fin de semana, marcado por un tiempo inestable, aunque con algunos respiros que podrían permitir disfrutar del evento. La previsión meteorológica viene condicionada por la llegada de la borrasca 'Leonardo', que afectará a buena parte de España y también dejará sus efectos en Ibiza y Formentera, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La borrasca entrará de lleno en el país este lunes, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas en la Península. En el caso de Baleares, las lluvias serán menos probables e intensas, pero vendrán acompañadas de viento y un aumento de la nubosidad. Para este lunes, la Aemet ha activado en Ibiza la alerta amarilla por fenómenos costeros, ya que volverá a soplar el viento con fuerza.

De cara al martes, la situación dará un respiro. Desaparecerá la alerta amarilla y brillará el sol, con temperaturas agradables que se situarán entre los 12 y 15 grados, un día más estable dentro de una semana marcada por los cambios.

El miércoles volverá la inestabilidad, con el regreso de la lluvia y una nueva alerta amarilla por fenómenos costeros, lo que confirma que el viento seguirá siendo protagonista durante la semana. El jueves, aunque no habrá alertas activas, la Aemet prevé un 90% de probabilidad de lluvia, por lo que será una jornada claramente marcada por el mal tiempo.

¿Y para el fin de semana?

Ya mirando al fin de semana, el sábado, día clave para muchos asistentes al arroz de matanzas, comenzará con cielos nubosos, aunque la previsión apunta a que se irá despejando a lo largo del día. La probabilidad de lluvia se sitúa en torno al 40%, por lo que no se descarta algún chubasco puntual, pero también habrá ventanas de tiempo más favorable. El domingo, en cambio, la Aemet vuelve a dar lluvia, lo que podría complicar el cierre del fin de semana.

En resumen, el arroz de matanzas de Sant Antoni se celebrará bajo un cielo variable, con viento y riesgo de lluvia, especialmente el domingo. Aun así, el sábado podría ofrecer momentos más estables, por lo que conviene estar atentos a la evolución de la previsión y no olvidar el paraguas.