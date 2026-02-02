Llama la atención
El varapalo que se ha llevado el Ayuntamiento de Santa Eulària al ver reducida la multa de 165.000 euros que impuso a un establecimiento por hacer fiestas ilegales, a 3.000 euros, al considerar el TSJB que no queda acreditada la gravedad de los hechos para imponer la multa más alta. El Ayuntamiento ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo, pero el camino va a ser largo y complicado.
La interesante iniciativa que impulsa la UCI del Hospital Can Misses para humanizar la atención de los pacientes que se encuentran en situación crítica. La idea, impulsada por el enfermero Carlos Tur-Rubio, de crear un ‘Diario de UCI’ escrito por los profesionales sanitarios y los familiares, ayuda a que los pacientes sepan todo lo que ha ocurrido a su alrededor mientras estaban inconscientes.
La lección de vida de la delegada de la Asociación Española de Cáncer Metastásico en Balears, Susana Ribas, sobre cómo afrontar el carrusel físico y emocional que supone un cáncer para un paciente. De cómo la fuerza y la ayuda pueden servir para recuperarse en momentos tan difíciles y de cómo se puede apreciar todo lo que te rodea e incluso ser feliz sin atender a la ‘fecha de caducidad’.
