Ibiza es ya una de las ciudades más caras para comprar una vivienda

El mercado inmobiliario de Baleares continúa marcando máximos históricos. El precio de la vivienda de segunda mano en el archipiélago ha subido un 0,5% en enero y un 14,4% en tasa interanual, situando el precio medio en 5.293 euros por metro cuadrado, según el último índice inmobiliario de Fotocasa.

Con estas cifras, comprar una vivienda estándar de 80 metros cuadrados en Baleares cuesta ya 423.421 euros, lo que supone 53.377 euros más que hace solo un año, cuando el precio medio era de 370.044 euros. Baleares no solo lidera el ranking nacional de precios, sino que refuerza su posición como la comunidad autónoma más cara de España, por delante incluso de Madrid.

Falta de oferta y presión de la demanda

Pese a una cierta moderación en el crecimiento mensual, los expertos descartan la existencia de una burbuja. María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, subraya que el problema es estructural: "El mercado inmobiliario en Baleares sigue operando en niveles de precios nunca vistos. No estamos ante una burbuja, sino ante un problema de escasez de oferta crónico y una demanda nacional e internacional que no cesa. La insularidad limita físicamente la creación de obra nueva y genera un desequilibrio permanente entre oferta y demanda".

Esta situación, añade, está provocando una brecha de accesibilidad cada vez mayor, que expulsa a residentes locales y rentas medias de un mercado prácticamente inalcanzable.

Ibiza, entre las zonas más caras de España

Dentro de Baleares, Ibiza vuelve a situarse como uno de los grandes focos de tensión inmobiliaria. El municipio de Ibiza registra un precio medio de 7.712 euros/m², tras subir un 13% interanual, mientras que Santa Eulària lidera el ranking de precios de las islas, con 8.564 euros/m², el valor más alto entre los municipios analizados. Ambas localidades señalan a Ibiza como uno de los mercados más exclusivos y caros del país, muy por encima de la media autonómica y nacional.

El encarecimiento es generalizado en las islas, en las que destacan en términos interaunales Manacor (+24,4%), Campos (+23,3%), Llucmajor (+19,8%), Ciutadella de Menorca (+18,3%) e Ibiza (+13%)

En cuanto a precios extactos, tras Santa Eulària e Ibiza, destacan Calvià (7.057 €/m²) y Campos (6.724 €/m²), mientras que Palma se sitúa en 5.219 €/m², ligeramente por debajo de la media balear.

Baleares, referencia nacional del encarecimiento

A nivel estatal, todas las comunidades autónomas registran subidas interanuales, aunque Baleares se mantiene en el grupo de las que superan el 10%. En el ranking de precios por metro cuadrado, Baleares ocupa el primer puesto con 5.293 €/m², seguida de Madrid (5.225 €/m²), muy por delante del País Vasco y Canarias.

El dato confirma que la vivienda en Baleares no solo es la más cara, sino una de las que más se ha encarecido en los últimos años y consolida una tendencia que, lejos de corregirse, sigue tensionando el acceso a la vivienda en las islas, especialmente en Ibiza.