Cala de Bou se prepara para el Carnaval 2026: ya están abiertas las inscripciones para la gran rúa del 14 de febrero

El municipio de Sant Josep ha presentado oficialmente la Rúa de Carnaval 2026, que se celebrará el sábado 14 de febrero a partir de las 11 de la mañana por las calles de Cala de Bou. Durante la rueda de prensa, la regidora de Fiestas y Participación Ciudadana, Isabel Castellar, explica que la rúa mantiene su carácter itinerante: “A lo largo de todos los años, por hacer una rúa un poco rotativa, cada carnaval se celebra en un pueblo diferente. El año pasado nos tocó Sant Jordi, el anterior Sant Josep y este año nos toca celebrar el carnaval por las calles de Cala de Bou”, señala.

El recorrido comenzará en la calle Orense y continuará por la avenida Sant Agustí, calle Madrid y calle Es Caló, para finalizar en el parque infantil de Cala de Bou, donde se realizará la entrega de premios, además de actividades y animación.

Música, animación y ambiente festivo

Entre las novedades de esta edición, Castellar destaca la participación de una charanga que abrirá el desfile: “Este año tenemos una charanga que va a ser la encargada de abrirnos el carnaval. Harán el corre calles, animando a la gente que llega al carnaval”.

Una vez finalizada la rúa, el público podrá disfrutar de la animación de Macalbert, la actuación del grupo Varadero y barras de comida a cargo de la Asociación de Mujeres de Cala de Bou. “Quiero invitar a la gente a que venga a participar. Os esperamos a todos el 14 de febrero con vuestro mejor disfraz y vamos a disfrutarlo”, afirma Castellar.

Inscripciones abiertas hasta el 10 de febrero

Las inscripciones ya están abiertas y desde el Ayuntamiento invitan a inscribirse hasta el 10 de febrero a las 14.00 horas.

Castellar remarca que el desfile está abierto a toda la ciudadanía: “Estas inscripciones son para cualquier tipo de público: familias, vecinos, quien quiera. Se puede inscribir cualquier persona que esté interesada y que tenga un disfraz”.

Premios: hasta 6.000 euros a repartir

Además, el Ayuntamiento destina un total de 6.000 euros en premios, repartidos entre distintas categorías: Comparsa y carroza escolar, comparsa y carroza general, individual y minigrupo. Los premios oscilan entre los 150 y los 900 euros, según la categoría. Además, el jurado podrá otorgar premios especiales si lo considera oportuno: “El jurado tiene la posibilidad de incluir algún premio extra, como el disfraz más creativo o el que más les guste”, explicó Castellar.

El jurado estará formado por representantes de diferentes asociaciones del municipio, procedentes de núcleos como Sant Josep, Sant Jordi, Cala de Bou y otras zonas. “Ellos serán los encargados de deliberar y decidir cuál es la mejor comparsa, el mejor colegio o la mejor carroza”, señala la regidora.

Además, la concejala explica que se valorarán aspectos como la originalidad, la calidad, el vestuario, la coreografía y, en el caso de carrozas, el diseño y la puesta en escena, entre otros aspectos. Por otro lado, agrega que: "las inscripciones fuera de plazo estarán permitidas desfilar, pero no podrán participar del concurso de premios".

Desde el ayuntamiento incentivan a toda la comunidad a participar en el carnaval, destacando que se trata de una celebración abierta, inclusiva y pensada para disfrutar en familia.

Más información sobre base y condiciones en: https://www.santjosep.org/es/tablon-de-anuncios/bases-per-a-la-participacio-en-la-rua-de-carnaval/