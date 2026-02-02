Fin de semana "arqueológico" para los más pequeños

En Can Tomeu este fin de semana se realizó un campamento de arqueología destinado a los más pequeños, dentro del programa de Natura, llamado 'El Misterio de las Civilizaciones Perdidas'. Participaron un total de 32 niños y niñas, un director y tres monitores de tiempo libre, además de Carmen Mezquida, licenciada en historia antigua. Ella le explicó a los más jóvenes cómo vivían las antiguas civilizaciones, qué creencias tenían y un largo etcétera. Dentro de la jornada había actividades educativas y lúdicas, donde recalcan que "los y las participantes se han convertido en exploradores del pasado".

Algunas de estas actividades incluyen: diferentes amuletos de culturas, un taller de barro, cuentacuentos, una gincana histórica... Gracias a las cuales afirman desde la organización que han podido disfrutar de una propuesta que "ha combinado experiencias manuales, narración histórica y dinámicas de descubrimiento, fomentando la curiosidad, la observación, la cooperación y la imaginación", aseguran desde la organización.

El Ayuntamiento de Ibiza informa que al final del campamento se hizo entrega de un diploma del taller de arqueología, "en reconocimiento a su participación", a cada participante.