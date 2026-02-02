Arqueología
Fin de semana "arqueológico" para los más pequeños
El campamento 'El Misterio de las Civilizaciones Perdidas' se enmarca dentro de la programación de Natura
En Can Tomeu este fin de semana se realizó un campamento de arqueología destinado a los más pequeños, dentro del programa de Natura, llamado 'El Misterio de las Civilizaciones Perdidas'. Participaron un total de 32 niños y niñas, un director y tres monitores de tiempo libre, además de Carmen Mezquida, licenciada en historia antigua. Ella le explicó a los más jóvenes cómo vivían las antiguas civilizaciones, qué creencias tenían y un largo etcétera. Dentro de la jornada había actividades educativas y lúdicas, donde recalcan que "los y las participantes se han convertido en exploradores del pasado".
Algunas de estas actividades incluyen: diferentes amuletos de culturas, un taller de barro, cuentacuentos, una gincana histórica... Gracias a las cuales afirman desde la organización que han podido disfrutar de una propuesta que "ha combinado experiencias manuales, narración histórica y dinámicas de descubrimiento, fomentando la curiosidad, la observación, la cooperación y la imaginación", aseguran desde la organización.
El Ayuntamiento de Ibiza informa que al final del campamento se hizo entrega de un diploma del taller de arqueología, "en reconocimiento a su participación", a cada participante.
