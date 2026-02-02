Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cultura

El Festival Mal del Cap se llena de humor este viernes en Ibiza

Las entradas serán gratuitas hasta completar aforo

IMG 20251206 WA0019

IMG 20251206 WA0019 / Mal de Cap

Redacción Digital

Ibiza

El XI Festival Mal del Cap-Narratives mal dites continúa su programación este viernes 6 de febrero, con una noche dedicada al humor en el Centro Cultural Can Jeroni, en Sant Josep. La cita, de entrada gratuita hasta completar aforo, reunirá a dos referentes del stand-up actual: Xavi Daura y Cristina Ramón.

La velada propone un encuentro entre dos estilos cómicos muy distintos pero complementarios. Xavi Daura, conocido por "ser una de las mitades del influyente dúo Venga Monjas, es una de las figuras clave del humor absurdo en España". Además de su trayectoria como monologuista, Daura es escritor —con novelas como Bravo o Quemar dinero— y guionista del programa de TVE La Revuelta. Junto a él actuará Cristina Ramón, cómica ibicenca y "una de las voces jóvenes más prometedoras del panorama local". Su humor directo e irónico, estrechamente ligado a la realidad pitiusa, con un estilo propio que conecta especialmente con el público ibicenco.

El XI Festival Mal del Cap se celebrará entre los meses de enero y marzo de este año y ofrece una programación cultural contemporánea, independiente y multidisciplinar que abarca literatura, poesía, cine, humor, música y cortometrajes. Está impulsado por la asociación Mal del Cap–Cultura Mal Dita, cuenta con el apoyo de diversas instituciones y entidades culturales de la isla, como Turismo de Ibiza, Caixa Colonya, el departamento de Cultura del Ayuntamiento de Sant Josep y los departamentos de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Ibiza, entre otros.

La organización ha comunicado que "esta undécima edición colaboran también numerosos espacios y empresas locales, apostando por una oferta cultural alternativa y por la desestacionalización cultural en Ibiza, consolidando al festival como una de las citas destacadas del calendario cultural de la isla".

