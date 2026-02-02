Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Festival Ibicine programa la proyección de seis largometrajes en Ibiza con estrenos y estrellas internacionales

La Sección Oficial de Largometrajes se verá en el Teatro España de Santa Eulària y en el Cine Regio de Sant Antoni

Vida Privada, protagonizada por Jodie Foster, se proyectará en Ibicine



Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Desde el 18 de febrero se estrenará en Ibiza la Sección Oficial de Largometrajes (SOL) del Festival de Cine de Ibiza, Ibicine, con seis proyecciones en el Teatro España de Santa Eulària y el Cine Regio de Sant Antoni, seguidas del podcast 'Ibicine en el aire'. Según ha destacado la directora y creadora de Ibicine, Helher Escribano, "el festival da este año un salto cualitativo sin precedentes, al contar con grandes producciones y estrenos de películas muy destacadas, además de un estreno internacional".

Ibicine inaugurará su Sección Oficial de Largometrajes con el documental 'En silencio. La resiliencia de Isco Alarcón', dirigido por la actriz y cineasta Sara Sálamo, que se proyectará el miércoles 18 a las 19 horas en el Teatro España de Santa Eulària.

La programación oficial de largometrajes continuará el miércoles 4 de marzo en el mismo espacio con 'La Gioia', de Nicolangelo Gelormini, anunciada como estreno en España, y seguirá el miércoles 11 de marzo con 'Arco', largometraje de animación dirigido por Ugo Bienvenu, incluido en la programación como nominado al Oscar en la categoría de animación.

'Arco' es dirigido por Ugo Bienvenu y coproducido por la actriz Natalie Portman



La SOL se traslada el 19 de marzo al Cine Regio de Sant Antoni, también a las 19 horas, con 'Vida privada', película francesa protagonizada por Jodie Foster; 'Ganas de vivir' el 26 de marzo, debut en el largometraje de Juan Manuel Montilla 'El Langui'; y el cierre del ciclo será el 2 de abril con 'Que vienen los perros', un thriller psicológico señalado en la programación por su vínculo con la isla al estar rodado en Ibiza.

Tras cada proyección, el festival celebrará el podcast 'Ibicine en el aire' con participación de miembros de los equipos de las películas.

La directora y creadora del festival, Helher Escribano, subraya que esta edición supone “un salto cualitativo” por la presencia de estrenos y títulos internacionales, con una selección que combina ficción, documental y animación.

Noticias relacionadas y más

Fechas y sedes (SOL)

  • 18 febrero (19 h) – Teatro España (Santa Eulària): 'En silencio'
  • 4 marzo (19 h) – Teatro España: 'La Gioia'
  • 11 marzo (19 h) – Teatro España: 'Arco'
  • 19 marzo (19 h) – Cine Regio (Sant Antoni): 'Vida privada'
  • 26 marzo (19 h) – Cine Regio: 'Ganas de vivir'
  • 2 abril (19 h) – Cine Regio: 'Que vienen los perros'

