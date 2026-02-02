La DGT lo explica: así es como van a vigilar si llevas la baliza V-16 en Ibiza

Desde el 1 de enero de 2026, la baliza V-16 es obligatoria para señalizar averías y accidentes en las carreteras españolas y también en Ibiza.La entrada en vigor de esta norma ha generado muchas dudas entre los conductores de la isla, especialmente sobre si habrá controles para multar a quienes no la lleven y sobre cómo se va a aplicar realmente la normativa en el día a día.

El jefe provincial de Tráfico de Baleares, Fernando Alonso Plaza, ha aclarado que en Baleares no se van a realizar controles específicos para detener vehículos únicamente con el fin de comprobar si llevan la baliza V-16 en el coche. Aunque no disponer de ella es sancionable desde el 1 de enero, la DGT ha optado por un enfoque transitorio, priorizando la seguridad vial frente a una política de sanciones generalizadas. Esto significa que no habrá “controles de balizas” ni paradas aleatorias para revisar el maletero de los vehículos.

Sin embargo, la DGT sí pondrá el foco en las situaciones reales de riesgo. Según ha explicado Alonso Plaza, los agentes prestarán especial atención cuando un vehículo quede detenido en la calzada por una avería, un accidente o cualquier otra circunstancia que suponga un peligro para la circulación. En estos casos, se comprobará si el conductor utiliza correctamente la baliza V-16 para preseñalizar la emergencia.

El motivo por el que te sancionarán

En este sentido, el mensaje de la Dirección General de Tráfico es claro. El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha advertido que cualquier conductor que se detenga en la carretera por una avería o un incidente y no utilice la baliza será sancionado, tal y como establece la ley. “Si paras por una avería o un incidente y no la colocas, te van a denunciar porque es obligatorio”, ha señalado Navarro, recordando que la norma ya está plenamente en vigor pese al margen de adaptación concedido debido a que afecta a casi 30 millones de vehículos.

La sanción por no llevar la baliza V-16 en el vehículo o por llevar una que no esté homologada es una multa leve de 80 euros. La DGT recuerda que no basta con disponer de cualquier baliza, sino que debe estar certificada por laboratorios autorizados como Idiada o LCOE. Esta cuantía es la misma que se aplicaba anteriormente por no llevar los tradicionales triángulos de emergencia, que la V-16 ha sustituido de forma definitiva.

El otro elemento obligatorio que deberías llevar

Además, la baliza no es el único elemento obligatorio en caso de avería o accidente. El chaleco reflectante sigue siendo imprescindible. El Reglamento General de Circulación establece que los conductores y ocupantes que salgan del vehículo y ocupen la calzada o el arcén en vías interurbanas deben llevar un chaleco de alta visibilidad homologado. No disponer de él en ese momento puede acarrear una multa de entre 80 y 200 euros, que puede sumarse a la sanción por la baliza.

Desde la DGT insisten en que el objetivo de esta normativa no es recaudar, sino mejorar la seguridad vial y salvar vidas, evitando que los conductores tengan que bajarse del vehículo para colocar los antiguos triángulos de emergencia. En Ibiza, como en el resto del país, no habrá controles específicos para comprobar si se lleva la V-16, pero sí sanciones si, ante una avería o accidente, no se señaliza correctamente la emergencia.