Desarticulado un grupo criminal con un botín de 525.000 euros en relojes de lujo en Ibiza

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal itinerante altamente especializado en el robo con violencia de relojes de alta gama, que actuaba en Mallorca y, de forma destacada, en Ibiza, donde llegó a sustraer relojes por valor de 430.000 euros en apenas cuatro días.

La operación ha sido desarrollada de manera conjunta por el Grupo de Atracos de la Policía Nacional en Palma y la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) en Ibiza. Como resultado, dos de los integrantes del grupo se encuentran actualmente en prisión en el Reino Unido, mientras que un tercer miembro fue detenido en la península y ha ingresado en prisión provisional.

Desarticulado el grupo criminal que robaba relojes en Ibiza. / PN

Robos selectivos en zonas de ocio de Ibiza

El grupo criminal operaba con un alto nivel de organización y profesionalidad. Sus miembros se desplazaban expresamente a Ibiza para cometer los robos, centrando su actividad en zonas de ocio frecuentadas por personas con alto poder adquisitivo, donde seleccionaban cuidadosamente a las víctimas.

Entre los días 25 y 28 de agosto de 2025, los investigados alquilaron un vehículo en la isla utilizando documentación falsa y perpetraron dos robos con violencia siguiendo siempre el mismo modus operandi: vigilancia previa, seguimiento de la víctima y un asalto rápido y violento para arrancar el reloj de lujo de la muñeca, contando con un vehículo de apoyo para la huida. El botín obtenido en Ibiza ascendió a 430.000 euros, la mayor parte del total sustraído por la banda.

Un botín total de 525.000 euros

La actividad delictiva del grupo comenzó días antes en Mallorca, donde el 22 de agosto de 2025 cometieron dos robos en menos de una hora, logrando un botín de 95.000 euros. Sumadas ambas islas, el valor total de los relojes sustraídos asciende a 525.000 euros.

Según fuentes policiales, los miembros del grupo se repartían las tareas de forma muy definida: algunos se encargaban de la vigilancia y selección de objetivos, otros del seguimiento y la comunicación interna, y los últimos ejecutaban directamente el robo con violencia.

Investigación internacional

Tras numerosas gestiones, los agentes lograron identificar a los integrantes del grupo y activar requisitorias policiales para su localización. La investigación derivó en la detención de uno de los miembros en Cataluña, mientras que otros dos fueron localizados y arrestados en el Reino Unido, donde permanecen en prisión.

La Policía Nacional destaca la importancia de la colaboración entre unidades y la coordinación internacional para desarticular este tipo de grupos itinerantes que aprovechan la afluencia turística y el alto nivel adquisitivo de determinadas zonas, como Ibiza, para cometer delitos de gran impacto económico.