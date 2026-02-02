Condenados a cuatro años de cárcel por robar en una quincena de viviendas de lujo de Ibiza

La Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a los integrantes de una banda especializada en asaltar viviendas de lujo y alojamientos turísticos en Ibiza durante los veranos de 2023 y 2024. Los dos principales acusados, de nacionalidad albanesa, han sido condenados a cuatro años y a cuatro años y tres meses de prisión mientras que una tercera integrante ha recibido una pena de un año y medio como cómplice.

Según recoge la sentencia, los ladrones se instalaron en la isla con un plan perfectamente definido: localizar villas, casas unifamiliares y hoteles donde se alojaban turistas con elevado poder adquisitivo y acceder de noche y de madrugada para apoderarse de dinero en efectivo, joyas, relojes de alta gama y vehículos. La actividad delictiva se extendió por buena parte del territorio insular, con un total de 16 robos en Santa Eulària, Sant Antoni, Sant Joan, Santa Gertrudis, Sant Josep y Sant Rafel.

El primer asalto probado se produjo en julio de 2023 en un conocido hotel rural de Sant Rafel, donde los acusados forzaron una de las puertas de acceso y se llevaron 2.354 euros en efectivo, además de una cámara fotográfica Canon y un teleobjetivo profesional. Apenas un mes después, entraron de madrugada en una vivienda de Sant Josep tras saltar un muro de más de metro y medio de altura y sustrajeron joyas de oro y piedras preciosas que se encontraban ocultas en un mueble del baño.

Ya en 2024, la actividad delictiva se intensificó. En una finca de Sant Rafel, los ladrones rompieron la puerta de la cocina y se apoderaron de un vehículo Volkswagen T-Cross que se encontraba estacionado en el exterior. En Santa Gertrudis, accedieron a otra vivienda tras forzar la puerta principal y vaciaron una caja fuerte, de la que se llevaron 500 euros en efectivo, gafas de sol de marcas exclusivas y varios relojes, entre ellos un Hublot Classic y dos Bamford.

Una jugosa caja fuerte en Santa Gertrudis

Uno de los robos más llamativos tuvo lugar en Santa Eulària, donde los acusados rompieron la caja fuerte de una vivienda y se apoderaron de un importante lote de joyas: collares de rubíes, oro, diamantes y de cristal, pulseras de diamantes y de oro blanco y pendientes de alto valor económico. En otro domicilio del mismo municipio intentaron robar sin éxito tras saltar una valla de dos metros, lo que demuestra, según el tribunal, la reiteración y persistencia en la actividad delictiva.

La banda también actuó en Sant Antoni, donde forzó la verja y la puerta de una vivienda para llevarse 250 euros en efectivo, una cartera y un vehículo de alquiler Nissan Juke, así como el mando del garaje. En Sant Joan protagonizaron varios asaltos consecutivos: en uno no lograron botín alguno, pero en otro se llevaron anillos de oro y diamantes y un bolso de la marca Prada.

El golpe con el botín más cuantioso se produjo en una vivienda de Santa Gertrudis, de donde los ladrones se llevaron una caja fuerte completa, que abrieron posteriormente en el exterior. En su interior había relojes de lujo de marcas como Rolex, Omega, Panerai, Cartier y Bulgari, además de joyas de alto valor, entre ellas anillos y pendientes exclusivos. En total, el botín incluía piezas de un elevado valor económico y difícil recuperación.

Robos casi a diario

En los últimos días de agosto de 2024, la banda continuó actuando casi a diario. En Santa Eulària robaron dinero en efectivo, bolsos de marcas como Louis Vuitton, mochilas, gafas de lujo, tabaco, tarjetas de crédito y otro vehículo de alquiler. De otro domicilio se llevaron directamente el bombín de la puerta tras forzarlo, presumiblemente para reutilizarlo o evitar su identificación.

La tercera condenada participó como vigilante en al menos dos robos, en los que permaneció en el exterior de los domicilios para alertar a sus compañeros ante cualquier movimiento sospechoso mientras conducía un vehículo de apoyo.

Durante el registro del domicilio en el que residían los acusados en Sant Antoni, los agentes encontraron un detector de diamantes, herramientas para manipular joyas, guantes, dinero en efectivo (2.700 euros y más de 300 dólares) y parte de los efectos robados. Varios vehículos sustraídos fueron localizados en las inmediaciones y devueltos a sus propietarios.

El tribunal ha tenido en cuenta como atenuante muy cualificada que los dos principales acusados consignaron 40.000 euros para indemnizar a las víctimas. No obstante, ambos cumplirán un año y tres meses de prisión en España antes de ser expulsados del territorio nacional durante un periodo de diez años. La sentencia es firme y no admite recurso.