Condenado por vender drogas a plena luz del día en un ‘beach club’

La Audiencia Provincial de Balears ha condenado a un ciudadano británico a un año y medio de cárcel por un delito contra la salud pública, después de ser sorprendido mientras vendía cocaína y MDMA en un ‘beach club’ de Sant Antoni. La pena ha quedado suspendida durante cuatro años, condicionada a que no vuelva a delinquir.

Los hechos se remontan al 2 de agosto de 2017, cuando el acusado fue interceptado sobre las 17.10 horas en un establecimiento de ocio de Sant Antoni mientras ofrecía droga a los clientes. En el momento de la intervención, llevaba encima 19 pastillas de MDMA, varias bolsitas con esta misma sustancia y siete envoltorios de cocaína, todo ello preparado para su venta. El valor de la droga en el mercado habría alcanzado los 720 euros. Según se recoge en la sentencia, el acusado reconoció los hechos en el juicio y alcanzó un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal.

Dos atenuantes

El tribunal ha tenido en cuenta la atenuante de drogadicción, ya que en aquella época consumía cocaína y otras sustancias psicoactivas, una circunstancia que «afectaba sus capacidades intelectuales y volitivas», según subraya la sentencia.

De igual modo, también ha ayudado a rebajar la condenado la dilación indebida del procedimiento, que permaneció casi tres años sin avances relevantes, ya que hasta que la causa no se remitió a la Audiencia Provincial no se practicaron «diligencias procesales de relevancia».

Además de la pena de prisión, se le ha impuesto una multa de 720 euros al acusado, que carecía de antecedentes penales y solo estuvo dos días en prisión preventiva tras su detención. La Audiencia considera que, dadas las circunstancias personales del condenado y la duración de la pena, no es necesario su ingreso en prisión, siempre que cumpla las condiciones impuestas durante el periodo de suspensión.