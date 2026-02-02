Cinco empresas optan a redactar el nuevo plan de residuos de Ibiza

Cinco empresas se han presentado al concurso público convocado por el Consell de Ibiza para la redacción del nuevo Plan Director Sectorial de Prevención y Gestión de Residuos no peligrosos de la isla (Pdspigre), un documento clave que marcará la política insular en esta materia durante los próximos años. Las firmas licitadoras son Grupo Dayhe Development & Investment S. L., Idom Consulting Engineering Architecture, S. A. U., Lavola 1981, S. A. U., PW Advisory & Capital Services, S. L. y Ambipar Response, S. L.

El concurso se sacó a licitación el pasado 11 de diciembre, con un presupuesto de 170.243 euros (IVA incluido), y contempla no solo la redacción del nuevo plan, sino también la evaluación y revisión del actual Pdspigre, vigente entre 2020 y 2026, que servirá como base para el nuevo documento. El adjudicatario dispondrá de un plazo improrrogable de 20 meses, desde la firma del contrato, para completar todos los trabajos.

El nuevo plan deberá incluir un programa específico de prevención de residuos, así como toda la documentación necesaria para su posterior tramitación ambiental y aprobación definitiva. La necesidad de esta revisión responde, según recoge la memoria justificativa del concurso, tanto al fin de la vigencia del plan actual como a la evolución del marco normativo europeo y estatal, a la situación de las infraestructuras existentes (al límite) y a la urgencia de definir una solución definitiva para el tratamiento de la fracción de rechazo.

Las empresas

Entre las empresas que optan al contrato figura Grupo Dayhe Development & Investment, S. L., una compañía valenciana con una trayectoria centrada en el ámbito del urbanismo y la planificación territorial. La firma ha trabajado en proyectos que abarcan desde la redacción de planes generales hasta actuaciones de «cirugía urbanística», mediante proyectos de reforma interior y otros instrumentos de planeamiento; además de adecuaciones de afecciones urbanas a la legalidad vigente, incluyendo procesos de remodelación de la propiedad y equidistribución de cargas. Entre sus trabajos más destacados se encuentran el Estudio de inundabilidad del Plan General de Alcira y los estudios de alternativas para la ubicación de dos polígonos logísticos en Castellón.

Otra de las aspirantes es Idom Consulting Engineering Architecture, S. A. U., una multinacional de consultoría, ingeniería y arquitectura con 69 años de experiencia y presencia en 126 países. La compañía ha participado en proyectos de gran envergadura internacional, como el diseño final del domo del Telescopio Gigante de Magallanes, y ofrece, entre otros servicios, asistencia técnica y secretaría para la elaboración de estrategias públicas, como la Agenda de Transformación Digital Bilbao 2030.

Si se cumplen los plazos previstos, el nuevo documento no estará listo hasta finales de 2027, mientras que la vigencia del plan actual concluye en 2026

También concurre PW Advisory & Capital Services, S. L., conocida como Grupo PWACS, una consultora especializada en servicios públicos urbanos, infraestructuras medioambientales, energía y economía circular. En el ámbito del tratamiento de residuos, la firma presta servicios de ingeniería, asesoramiento y asistencia técnica en proyectos de centros de tratamiento, vertederos, sellado de instalaciones, plantas de biogás y estudios ambientales; un perfil directamente alineado con los objetivos del Pdspigre.

Los plazos

El concurso se completa con la participación de Lavola 1981, S. A. U., consultora especializada en sostenibilidad, medio ambiente y economía circular, y Ambipar Response, S. L., empresa vinculada a la gestión ambiental y la respuesta ante emergencias; ambas con experiencia en proyectos relacionados con la gestión de residuos y la evaluación ambiental.

Según el pliego, el adjudicatario deberá contar con un equipo multidisciplinar que incluya, entre otros perfiles, especialistas en ciencias ambientales, ingeniería, arquitectura, derecho y economía, y asumir la coordinación integral de todas las fases del proyecto, que se desarrollarán de forma paralela a la tramitación ambiental para evitar retrasos.

Definir el futuro

La aprobación del nuevo Pdspigre resulta especialmente relevante en un contexto en el que el Parlament balear ha declarado servicio público el traslado de los residuos de rechazo de Ibiza a Mallorca, una medida que podrá mantenerse vigente hasta que se apruebe la revisión del plan director insular. Si se cumplen los plazos previstos, el nuevo documento no estará listo hasta finales de 2027, mientras que la vigencia del plan actual concluye en 2026.

Ahora, los técnicos del Consell deberán analizar y valorar las ofertas presentadas, un proceso que puede prolongarse durante varias semanas, antes de adjudicar un contrato que será determinante para definir el futuro modelo de gestión de residuos no peligrosos en la isla.