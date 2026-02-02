Carnaval 2026 en Ibiza: recorrido y horarios de la rúa de Sant Josep en Cala de Bou

El próximo 14 de febrero, en Cala de Bou, el Ayuntamiento de Sant Josep celebrará el Carnaval 2026 con una rúa que recorrerá varias calles del núcleo y una jornada festiva con música, animación infantil y actuaciones.

La rúa partirá a las 11 horas desde la calle Orense y seguirá por la avenida de Sant Agustí, la calle Madrid y la calle d’Es Caló hasta llegar al parque infantil (calle Es Caló, esquina con calle Conca). Durante todo el recorrido actuará la charanga La Xanga, encargada de poner ritmo al desfile.

La concejala de Participación, Formación y Fiestas, Isabel Castellar, ha señalado que llevar el Carnaval a Cala de Bou "responde al espíritu de un municipio vivo y cohesionado", y ha animado a familias, asociaciones, colegios y grupos de amigos a participar en la jornada.

La concejala Isabel Castellar presentó la edición 2026 del Carnaval de Sant Josep. / Ayuntamiento de Sant Josep

Una vez finalice el recorrido, la fiesta continuará en el parque infantil con animación para niños a cargo del Mago Albert y la actuación musical de Los del Varadero. Además, se instalará una barra gestionada por la Asociación de Mujeres de Cala de Bou.

En cuanto a los premios, el Carnaval 2026 repartirá 6.000 euros entre las categorías de carroza escolar, comparsa escolar, carroza general, comparsa general e individual o minigrupo. El jurado, formado por representantes de entidades y asociaciones del municipio, podrá conceder también galardones especiales. El fallo se hará público el mismo día del desfile y se difundirá a través de las redes sociales municipales.

Las inscripciones para participar en la rúa permanecerán abiertas hasta el martes 10 de febrero a las 14 horas y serán necesarias para optar a los premios. Las bases pueden consultarse en la web municipal.