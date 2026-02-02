Calvin Harris vuelve a Ushuaïa Ibiza con la doble residencia que marcó "un antes y un después" en el calendario de la isla

Ushuaïa Ibiza ha anunciado el regreso de Calvin Harris en 2026 con una doble residencia semanal. El Dj y productor escocés liderará 27 fechas repartidas entre martes y viernes, un formato que, según destacan desde la compañía The Night League, la temporada pasada "marcó un antes y un después en el calendario ibicenco".

Las fechas ya están fijadas: los martes, del 7 de julio al 25 de agosto, y los viernes, del 29 de mayo al 2 de octubre. Será el segundo año consecutivo en el que el artista mantiene esta fórmula de dos noches por semana en el mismo escenario.

En el comunicado que anuncia la residencia, desde Ushuaïa afirman que la temporada 2025 fue "un punto de inflexión" para el club y para Harris, quien se convirtió entonces en el primer Dj en Ibiza en encabezar dos residencias simultáneas en un mismo venue, con 25 shows y dos propuestas diferenciadas: los viernes, vinculados a una de las noches más demandadas, y los martes, concebidos como un espacio más abierto con una "cuidada selección de invitados".

"La pasada temporada en Ushuaïa Ibiza fue muy especial para mí. El ambiente, la energía del público y la forma en que viven cada noche conmigo desde el primer momento hacen que sea un lugar único en el mundo. Volver en 2026 con una doble residencia es algo por lo que estoy muy agradecido, y estoy deseando compartir pronto lcon los artistas y amigos que me acompañarán este verano", afirma Calvin Harris.

Entre los artistas citados por la organización como parte de la programación de los martes se encuentran nombres como Fatboy Slim, Steve Angello, Sebastian Ingrosso, MK, Diplo, Dom Dolla, Patrick Topping, Nic Fanciulli, Oliver Heldens o Romy. En cuanto a los viernes, el comunicado subraya como uno de los momentos más memorables la participación en directo de Clementine Douglas junto a Harris para interpretar 'Blessings', un tema que llegó al número uno en Beatport y cuya conexión con la isla se reforzó con el rodaje del videoclip en Ibiza.

El artista, afirma el comunicado, cuenta con más de 56.000 millones de reproducciones y colaboraciones con figuras como Rihanna, Frank Ocean, Pharrell Williams, The Weeknd, Dua Lipa o Ellie Goulding. Las entradas y las mesas VIP ya están a la venta en el sitio web de Ushuaïa Ibiza.