El hospital de Ibiza completa, al fin, su plantilla de oncólogos

El Área de Salud de Ibiza y Formentera incorpora un nuevo oncólogo a la plantilla del Hospital Can Misses. Se trata del doctor Álvaro Ruiz Granados, procedente del Hospital Universitario Ramón y Cajal en Madrid. Con esta contratación, el equipo por fin está formado por cinco oncólogos, el número de especialistas en cáncer para el que está dimensionada la plantilla del centro, después de que 2025 se cerrase con tan solo tres oncólogos en activo.

Cabe recordar, sin embargo, que dadas las características del servicio del hospital de Ibiza, la conselleria autorizó a la gerencia que contratase hasta siete oncólogos, por lo que aún se espera contratar a dos más, según ha destacado esta mañana en Ibiza la consellera de Salut, Manuela García: "Seguiremos en la captación y en la búsqueda activa, como estamos haciendo en estos momentos".

La consellera se ha desplazado hasta Ibiza para reunirse con los representantes de las asociaciones y plataformas oncológicas, entre las que se encontraban Apaac (Asociación Pitiusa de Ayuda de Afectados de Cáncer), IFCC (Ibiza y Formentera Contra el Cáncer), AECC (Asociación Española Contra el Cáncer), Asociación Elena Torres y representantes de la Plataforma Hoy por ti, mañana por mí.

Maribel Martínez, presidenta de Apaac, apuntó que la reunión ha sido "muy positiva, porque no siempre suelen dar buenas noticias". Ahora, señaló, "tenemos puesta la vista en el séptimo" especialista.

Cinco oncólogos y una gestora de casos oncológicos

Por otro lado, García también ha anunciado que en la primera quincena de este mes se incorporará a la plantilla una enfermera gestora de casos oncológicos, una figura que anunció el gerente del área de Salud, Eduardo Escudero, a mediados de enero. Se trata de una figura novedosa que tiene un papel "muy importante" de cara a los pacientes: "Va a ser su referente, va a coordinar toda la actividad asistencial con las pruebas complementarias, va a estar al lado de ellos informando y cuando tengan una duda o a quien acudir, será la que regule toda la coordinación, también de tratamientos interislas", indicó García.

Esta figura también se ocupará de cuestiones como "preparar las reuniones en los comités de tumores, con lo cual los cinco oncólogos podrán estar trabajando a nivel asistencial y con esto pues recuperamos mucha de la actividad o la actividad al 100%", apunta la consellera.

Una plantilla, por fin, con cinco especialistas

Con el último oncólogo incorporado a la plantilla del Área de Salud pitiusa, Oncología médica queda formada por Carlos Rodríguez Franco (jefe del servicio), Diego Iglesias Riera, Urbicio Pérez González, Hernán Rodríguez Montani y el recién incorporado Ruiz Granados.

El doctor Álvaro Ruiz Granados, procedente del Hospital Universitario Ramón y Cajal en Madrid, oncólogo en el hospital de Ibiza. / Asef

El doctor Ruiz estudió Medicina y Cirugía en la Universidad de Cádiz e hizo la especialidad en Oncología médica via MIR (médico interno residente) en el Hospital Universitario 12 de octubre de Madrid, con rotaciones en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz en Madrid y en el Hospital Universitari Clínic de Barcelona. Tiene formación de máster en tumores neuroendocrinos y en tumores genitourinarios, ambos por la Universidad Complutense de Madrid.

Tras su visita, la consellera ha aprovechado "para agradecer el sobreesfuerzo durante estos meses de los oncólogos del Hospital Can Misses con el fin de responder a las necesidades del servicio, la atención en las consultas, los inicios de tratamientos, la asistencia a los comités de tumores, la supervisión del paciente oncológico hospitalizado y los desplazamientos a Formentera". También agradece "la actitud de pacientes y asociaciones que en un momento de dificultad han demostrado serenidad, comprensión y colaboración. Estas últimas incorporaciones y las futuras permitirán recuperar progresivamente la normalidad en las consultas de revisiones, que se han visto afectadas en estos últimos meses".

A la reunión también han asistido el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, el alcalde del Ayuntamiento de Ibiza, Rafael Triguero, y el equipo directivo del Área de Salud de Ibiza y Formentera.