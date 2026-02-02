OFERTA FLASH
El álbum
¿Árboles de carnaval?
Vila se resiste a despedirse de la Navidad. Aunque el Ayuntamiento de Ibiza retiró la iluminación, ya entrado febrero todavía podían verse este domingo en la plaza de sa Graduada (en la imagen) y en el parque de la Paz los árboles de Navidad, además de algún otro adorno de las fiestas. ¿Aguantarán hasta el carnaval?
- Multa con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches de Ibiza
- Espectacular accidente de un coche que ha caído a la terraza de una vivienda en Ibiza
- La Aemet advierte: llega una nueva 'borrasca de gran impacto' que pondrá a Ibiza en alerta naranja
- La tormenta arranca un árbol y lo tumba contra una terraza en pleno centro de Ibiza
- Ibiza se prepara para el eclipse: la DGT activa medidas especiales de tráfico en Baleares
- El temporal obliga a cancelar conexiones marítimas con Ibiza
- El Parador de Ibiza lanza una oferta especial con descuento para residentes
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza