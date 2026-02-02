Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
UD IbizaAccidente moto Juan XXIIIPatinetes en IbizaLimpieza de sa Badia
instagramlinkedin

El álbum

¿Árboles de carnaval?

¿Árboles de carnaval? | DI

¿Árboles de carnaval? | DI

Redacción Ibiza

Vila se resiste a despedirse de la Navidad. Aunque el Ayuntamiento de Ibiza retiró la iluminación, ya entrado febrero todavía podían verse este domingo en la plaza de sa Graduada (en la imagen) y en el parque de la Paz los árboles de Navidad, además de algún otro adorno de las fiestas. ¿Aguantarán hasta el carnaval?

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents